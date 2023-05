Corte Suprema amplía por 6 meses el plazo para el cumplimiento del fallo de las isapres

La Corte Suprema acogió la prórroga solicitada por la Superintendencia de Salud para ampliar en seis meses el plazo de cumplimiento del fallo a las isapres.



El máximo tribunal mandató a las aseguradoras a establecer una única tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y a restituir cobros en exceso aplicados desde ese entonces. Además, se otorgaron seis meses para materializar este dictamen que finalizarían este 30 de mayo.



La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, anunció que “se ha otorgado un nuevo plazo para que se cumpla con este fallo a solicitud de la Superintendencia de Salud”.



“Ese plazo correrá desde el vencimiento del plazo original – 31 de mayo – seis meses”, agregó y explicó que las razones que “se han tenido a la vista para este efecto tienen que ver con la consideración que lo que se ha ordenado en el fallo original hasta la fecha no hemos tenido ninguna evidencia de cumplimiento”. De esta forma para que el decreto sea cumplido a cabalidad se resolvió otorgar un nuevo plazo.



Respecto a las críticas desde la Asociación de Isapres y algunos sectores de la oposición en relación a la decisión del máximo tribunal, Vivanco sostuvo que “nosotros no debatimos nunca sobre lo bueno o lo malo de nuestros fallos porque no nos corresponde. El fallo está suficientemente justificado, tiene por antecedente otro del Tribunal Constitucional de hace 13 años atrás sobre la tabla de factores”.



Asimismo, comentó que “si las autoridades han estimado que necesitan más tiempo nosotros se lo hemos dado (…) el Poder Judicial vela y se preocupa porque sus fallos se cumplan, si es necesario más plazo y es pertinente darlo se da”.



“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia este fallo ha tenido ninguna otra intención más que se cumpla efectivamente con lo que en su momento se consideró que eran tablas de factores que no se avenían con la Constitución y en consecuencia corresponde ahora hacer ajustes”, enfatizó Vivanco.