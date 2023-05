Corte Suprema dejó en acuerdo admisibilidad de remoción de fiscal del Biobío

La Corte Suprema dejó en acuerdo la admisibilidad la solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos. El máximo tribunal dará a conocer la resolución “en los próximos días”.



La petición fue presentada por un grupo de parlamentarios que critican la labor de Cartagena en investigaciones icónicas como el Caso Sergio Mardoff o el de Tomás Bravo, cuya madre, Estefanía Gutiérrez, solicitó las firmas para pedir la salida de la persecutora.



Gutiérrez cuestionó con dureza que Cartagena decidiese abrir una indagatoria por abandono de menor con resultado de muerte contra el único imputado por la causa, Jorge Escobar, contra quien la Fiscalía decidió no perseverar en la acusación por homicidio.



“Es indignante que todavía la señora Marcela Cartagena siga con algo que no ha dado frutos. Me parece un grado de terquedad de parte de ella, porque sabe que está en un error”, acusó Gutiérrez en Radio Cooperativa.



“Nosotros ya estamos haciendo una querella por sustracción de menor para seguir investigando la causa y lo que ella está haciendo es volver a lo mismo para no quedar en nada su trabajo, que, en el fondo, no ha sido de ayuda para nuestra investigación”, agregó.



Tomás Bravo tenía tres años cuando fue hallado sin vida en febrero de 2021 a dos kilómetros de su domicilio en el sector de Caripilún, en la comuna de Arauco. A la fecha aún no hay sospechosos por la muerte del joven.



Uno de los impulsores de la remoción de Cartagena es el diputado Leonidas Romero (Ind-RN), quien indicó: “Por fin se está fiscalizando a los fiscalizadores: hasta hace un tiempo hacían lo que querían, no solamente los fiscales regionales, sino que los nacionales. Espero que (los ministros de la Corte) voten en conciencia y remuevan a esta señora, porque hay mucha gente, sobre todo humilde, que ha sido atropellada en sus derechos humanos”.