Crimen de menor de 13 años en Quilicura: Tohá califica hecho de “repudiable” y afirma que tendrá “prioridad policial”

El comandante en jefe de Ejército sostuvo que “en beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”.