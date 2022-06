Cuadrado anuncia que peak de virus respiratorios sería hasta julio

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió al anticipo y extensión de las vacaciones de invierno. La medida fue anunciada este martes y tiene por objetivo descomprimir la red asistencial que se encuentra saturada por los virus respiratorios en la población infantil.



En conversación con 24 Horas, Cuadrado explico que este cierre de los establecimientos y adelanto de vacaciones se da en un marco “completamente distinto” al de la pandemia del Covid-19.



“Sabemos que hoy la circulación de virus como la VRS (Virus Sincicial), la influenza, son virus que no habíamos visto en los últimos años y que afectan principalmente a la población pediátrica. Se puede reducir en la medida en la que los niños salen antes de vacaciones”, indicó el subsecretario.



Agregó que esta es “una medida para proteger a los niños y niñas que salían de la educación escolar, para proteger a los adultos que son los más afectados con el Covid-19”.



Cuadrado dijo que “el peak de la curva epidémica va a situarse a fines de junio y hasta el 15 de julio, ese va a ser el periodo más intenso en términos de contagios, y por ende de hospitalizaciones. Por tanto, el ancla que ya teníamos que eran las vacaciones de invierno, agregando una semana antes, cubre de manera muy adecuada ese periodo de tiempo”.



Respecto a implementar la medida en todos los escolares, Cuadrado manifestó que “hoy el virus que circula predominantemente en toda la población hasta los 15 años es el VRS o Virus Respiratorio Sincicial. Afecta más gravemente a los niños menores de cinco años, pero ellos habitualmente se contagian por otros hermanos mayores que también están en contacto con otros niños”.



“Por lo tanto, el contexto educativo es un lugar donde se pueden contagiar niños mayores a niños menores en contexto escolar o en sus hogares”, cerró.



CRÍTICAS DEL GOBIERNO ANTERIOR



El subsecretario además quiso responder a las críticas de las exautoridades del Ministerio de Salud, Enrique Paris, Paula Daza y Jaime Mañalich.



El exministro Paris señaló que “desde hace varias semanas que estábamos viendo que estaban aumentando los virus respiratorios que afectan a los niños. Aquí hubo falta de previsión, porque si se ve que están aumentando los casos, y no están las camas suficientes, la solución no es cerrar los colegios, es abrir más camas”.



Al respecto, Cuadrado aseguró que “se aumentaron en un 100% las camas UCI desde la semana 13 hasta la semana 22 del año y en un 106% las camas UTI pediátricas”.



Y añadió que “convertir una cama pediátrica a adulto es bastante sencillo por temas de infraestructura, pero la conversión de adultos a la pediátrica no es tan sencilla porque el tipo de cuidados que requiere un paciente pediátrico necesita un nivel de especialización mayor”



Respecto a los dichos de la exsubsecretaria Daza, quien afirmó que “no se ha robustecido suficientemente la atención pediátrica”; Cuadrado dijo: “quiero rescatar las palabras de la doctora Daza, ella misma como pediatra consideró que era una medida necesaria”.



El actual subsecretario expresó que cree “que hay un consenso amplio en el mundo de la pediatría y la atención pediátrica que esto (adelantar vacaciones) lamentablemente era una medida necesaria, empatizando la complejidad que eso implica”.



“Esta se fortaleció mediante recursos, a través de Incrementos de las Salas ERA-IRA, y también en la conversión de camas pediátricas UTI-UCI para poder responder en los casos más graves”, sentenció.



Sobre los dichos del exministro Mañalich, quien señaló que las cifras actuales de contagios no eran tantas como para llegar a un adelantamiento de las vacaciones, Cuadrado respondió que “estamos viendo un 50% más de casos graves con respecto a lo que habíamos visto en años anteriores”.



“Hemos visto un aumento importante en el virus Sincicial, que es particularmente severa en población pequeña que no ha tenido exposición previa”, agregó.