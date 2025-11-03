“Cuando éramos tú y yo”: Cantante Víctor Díaz presenta single que es parte de la primera mini novela de Canal 13

“Mi boda es una trampa”, es el título de la mini novela de Canal 13, una de las primeras teleseries verticales de Chile, hecha para ser vista tanto en celulares como en redes sociales. Lo que marca un verdadero hito en la industria de la ficción en nuestro país.

El tema principal, “Cuando éramos tú y yo”, es interpretado por el cantautor nacional Víctor Diaz, y a la fecha ya tiene más de 5 millones de reproducciones, en un formato que marca una nueva etapa en la realización de producciones dramáticas.

El cantautor, nacido en la ciudad de Antofagasta, explica que esto tiene un tremendo valor emocional, porque “se trata de la primera canción que compuse y grabé y que nació desde un momento muy íntimo, inspirado en una relación que marcó mi juventud. Para mí, es como si esa canción hubiera estado esperando este momento para renacer. Es emocionante verla encontrar un nuevo espacio, una nueva historia que contar”.

Sobre las expectativas que tiene con este nuevo tema, Víctor Díaz comenta que “espero que ‘Cuando éramos tú y yo’ llegue al corazón de la gente, especialmente ahora que forma parte de una historia con un proyecto tan importante como es este nuevo formato para contar historias. Me encantaría que quienes la escuchen la sientan propia, como una banda sonora de sus recuerdos”.

En cuanto a su estilo musical, el artista menciona que “mi música se mueve entre la balada pop y el pop alternativo, con un enfoque muy emocional. Busco siempre que las canciones sean auténticas, que hablen de lo que a veces cuesta decir, pero que todos sentimos”. Y enfatiza que “además, estoy trabajando en nuevas composiciones y en lo que será mi próxima producción, que espero, pueda ver la luz el 2026. También tengo planificadas presentaciones en vivo y contenido audiovisual que profundice esta nueva etapa”.

Es importante destacar que como las teleseries verticales están pensadas para verse en dispositivos móviles y la gente cuenta con poco tiempo en su día a día, cada capítulo dura entre 1 minuto y medio a dos minutos y medio, como máximo. Es así como éstas se pueden ver de manera rápida y ágil, y en medio de cualquier otra actividad, como yendo en el Metro, estando en la fila del banco o esperando en una sala de atención. A la vez, las historias son de corta duración en general: las mininovelas del 13 tienen, en general, 25 episodios en total.