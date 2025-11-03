Home Vanguardia "“cuando éramos tú y yo”: cantante víctor díaz presenta single que..."

“Cuando éramos tú y yo”: Cantante Víctor Díaz presenta single que es parte de la primera mini novela de Canal 13

El artista nacional interpreta este sencillo, que es el tema principal de “Mi boda es una trampa”, primera mini novela del canal y que ya cuenta con 5 millones de visualizaciones en las distintas plataformas. Una de las primeras teleseries verticales de Chile, hechas para celulares y redes sociales. Todo un hito en la industria de la ficción.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

“Mi boda es una trampa”, es el título de la mini novela de Canal 13, una de las primeras teleseries verticales de Chile, hecha para ser vista tanto en celulares como en redes sociales. Lo que marca un verdadero hito en la industria de la ficción en nuestro país.

El tema principal, “Cuando éramos tú y yo”, es interpretado por el cantautor nacional Víctor Diaz, y a la fecha ya tiene más de 5 millones de reproducciones, en un formato que marca una nueva etapa en la realización de producciones dramáticas.

El cantautor, nacido en la ciudad de Antofagasta, explica que esto tiene un tremendo valor emocional, porque “se trata de la primera canción que compuse y grabé y que nació desde un momento muy íntimo, inspirado en una relación que marcó mi juventud. Para mí, es como si esa canción hubiera estado esperando este momento para renacer. Es emocionante verla encontrar un nuevo espacio, una nueva historia que contar”.

Sobre las expectativas que tiene con este nuevo tema, Víctor Díaz comenta que “espero que ‘Cuando éramos tú y yo’ llegue al corazón de la gente, especialmente ahora que forma parte de una historia con un proyecto tan importante como es este nuevo formato para contar historias. Me encantaría que quienes la escuchen la sientan propia, como una banda sonora de sus recuerdos”.

En cuanto a su estilo musical, el artista menciona que “mi música se mueve entre la balada pop y el pop alternativo, con un enfoque muy emocional. Busco siempre que las canciones sean auténticas, que hablen de lo que a veces cuesta decir, pero que todos sentimos”. Y enfatiza que “además, estoy trabajando en nuevas composiciones y en lo que será mi próxima producción, que espero, pueda ver la luz el 2026. También tengo planificadas presentaciones en vivo y contenido audiovisual que profundice esta nueva etapa”.

Es importante destacar que como las teleseries verticales están pensadas para verse en dispositivos móviles y la gente cuenta con poco tiempo en su día a día, cada capítulo dura entre 1 minuto y medio a dos minutos y medio, como máximo. Es así como éstas se pueden ver de manera rápida y ágil, y en medio de cualquier otra actividad, como yendo en el Metro, estando en la fila del banco o esperando en una sala de atención. A la vez, las historias son de corta duración en general: las mininovelas del 13 tienen, en general, 25 episodios en total.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Quilicura decreta “urgencia comunal” por d...

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que “estos mecanismos de decretar urgencia comunal no son nuevos” pues han existido este tipo de ordenanzas en otros municipios y sostuvo que “en general, jurídicamente la Contraloría ya se ha pronunciado sobre este punto: las incidencias que puedan tener en seguridad pública están relativamente acotadas. Yo diría que más bien se traducen en medidas internas de distribución de recursos”.

Leer mas
Panoramas

Guía completa para viajar de Chile a Bolivia: requisit...

Desde el altiplano hasta el majestuoso Salar de Uyuni, este viaje ofrece la oportunidad de conocer una de las regiones más auténticas de Sudamérica. En esta guía, encontrarás toda la información sobre requisitos, documentos, transporte y recomendaciones para disfrutar de tu travesía de manera segura y organizada.

Leer mas
Nacional

Vallejo responde a Jara por cuestionamientos al Presup...

La vocera de Gobierno sostuvo que han “presentado una Ley de Presupuesto que busca tener responsabilidad social y fiscal” y que “si bien entendemos la importancia de no aumentar significativamente el gasto social, sino que apostar a ser muy responsables fiscalmente, no hemos dejado de poner en el centro de la discusión la responsabilidad social también”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/