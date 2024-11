Dan de alta a uno de los estudiantes lesionados por explosión en el INBA

El Ministerio de Salud (Minsal) actualizó la información sobre el estado de los estudiantes heridos tras la explosión de un artefacto incendiario en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) el pasado 23 de octubre.



Según el reporte del Minsal, de las 35 personas afectadas inicialmente, 20 siguen hospitalizadas, ya que uno de los estudiantes fue dado de alta recientemente. El organismo precisó que no se han registrado fallecimientos, aunque seis estudiantes permanecen en estado crítico.



Por otro lado, el colegio anunció la tarde de este lunes que el regreso a clases será progresivo, con un ingreso escalonado de los alumnos en distintos bloques, desde hoy y hasta el viernes 8 de noviembre.



Cada nivel se incorporará de manera gradual en los próximos días, y la asistencia será voluntaria, considerando que algunas familias y estudiantes prefieren no retomar las clases este año, explicó la rectoría del INBA en un comunicado.



La rectoría también comunicó que “el objetivo de esta vuelta no es un retorno a la ‘normalidad’ de las clases, sino al internado como un espacio de contención socioemocional y de compartir entre pares y estamentos. En ese retorno, también se responderán las dudas sobre las calificaciones pendientes y otros temas relativos al fin del año escolar”.



El mismo texto menciona la reubicación de los alumnos de cuarto medio en otras aulas y el cierre del patio Siberia, cercano al baño donde ocurrió la explosión.



“Esta programación es válida durante esta semana, pero será revisada y evaluada semana a semana. Por lo tanto, solicitamos a las familias flexibilidad en lo que queda del año y continuar atentos a los comunicados oficiales de rectoría y seguir en contacto con sus profesores jefes para canalizar las informaciones relevantes”, dice la comunicación del recinto educacional.