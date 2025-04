“Ultra desubicada”: Revelan polémica actitud de Pilar Cox que habría impedido su regreso a los medios

Una polémica acusación enfrenta la recordada animadora, Pilar Cox, luego de que recientemente se revelara que la exfigura televisiva iba a regresar a los medios, algo que finalmente no se concretó, debido a la actitud que habría tenido en las grabaciones de un programa.

De acuerdo a lo informado en “Que Te Lo Digo” (Zona Latina), Cox iba a conducir un programa en YouTube, que se emitiría los domingos.

No obstante, el proyecto supuestamente fue cancelado, producto del comportamiento de la exanimadora de “Martes 13”, a quien incluso acusaron de agredir a una de las panelistas del espacio.

Según consignó Página 7, el panelista de “Que Te Lo Digo”, Luis Sandoval, señaló que este proyecto contaría con invitados que iban a “ayudar a tener una sociedad mucho mejor, un programa social. Estaban tres abogados invitados y esta animadora, algo pasó, que en la grabación, según la información que nos llega, no habría tenido el mejor comportamiento”.

Acto seguido, indicó que el final de la grabación, Pilar se sacaría una foto con los invitados, y en un momento, una de las abogadas pasó a llevar sin querer la mano de Cox, lo que “le habría dado rabia y le habría pegado un cachuchazo a la abogada”.

En el programa de Zona Latina se contactaron con el director de la productora que estaba a cargo del proyecto en YouTube, Sebastián Ballesteros, quien entregó mayores detalles de la situación y arremetió en contra de Cox.

“Teníamos todo hablado, todo organizado. Ese día, cuando llegó la noté muy hiperventilada y ultra desubicada con los panelistas que en este caso iban a ser abogados, empezamos el programa y empezó a mandar a callar a mis invitados, muy mala onda, muy pesada”, expresó Ballesteros.

Además, mencionó que Cox tuvo una actitud de “diva”, y aseguró que luego de la agresión de la animadora a la abogada invitada, esta última “se quedó en shock, se me quedó mirando, no sabía qué hacer. Luego habló conmigo y pidió que no saliera el programa”.