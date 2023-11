Daniel Alcaíno revela que no descarta negociar con el Festival de Viña: “No soy rencoroso”

En febrero de este año, el actor Daniel Alcaíno se bajó inesperadamente del Festival de Viña del Mar 2023, escándalo que en su momento generó gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Durante su participación en el programa de Canal Vive, “Síganme Los Buenos”, el intérprete aseguró que no descarta llevar a “Yerko Puchento” al escenario de la Quinta Vergara.

“Olvidé hace rato ese cuento”, manifestó en su conversación con Julio César Rodríguez, e incluso, cuando el animador le consultó sobre en qué noche le gustaría presentarse de Viña 2024, indicó que “voy con Maná de nuevo, a morir”.

Posteriormente, el también rostro de Chilevisión le preguntó que “si te llaman hoy y te ofrecen ir el día de Maná ¿lo cierras?”.

“No soy rencoroso. No soy una persona rencorosa (…). Tendríamos que conversarlo con Jorge, somos dos que tenemos que tomar la decisión”, expresó Alcaíno.

En este sentido, aclaró que “trabajo es trabajo, nunca lo he rehuído. Me gusta ese vértigo, hay noches buenas y noches malas y seguimos. Uno se va recuperando nomás. Me gustan los desafíos, la adrenalina…”.

Cabe destacar que Alcaíno, quien estaba confirmado en Viña 2023 con su personaje de Yerko Puchento, decidió retirarse del certamen de la Ciudad Jardín, debido a un problema que provocó la baja de Maná, grupo que se presentaría esa misma noche, y finalmente, fue reemplazado por el joven comediante, Diego Urrutia.