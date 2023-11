Daniel Sauer: “Grabación estaba en las manos del abogado de un exsocio mío”

El empresario Daniel Sauer, quien es uno de los tres involucrados en los audios filtrados por Ciper Chile y donde se revelan posibles pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y CFM, reveló que dichas grabaciones estaban en manos de un exsocio.



“Sé, de buena fuente, que esta grabación estaba en las manos del abogado de un exsocio mío hace un tiempo, lo sé por gente que me comentó que él mostró el audio a otras personas. Todos estos detalles los tendré que entregar a Fiscalía para su análisis e investigación”, dijo Sauer en entrevista con el diario La Segunda.



El empresario reconoció que a la abogada Leonarda Villalobos la conoce desde 2016, cuando era abogada tributaria externa de la empresa Factop.



Al ser consultado por los motivos que llevaron a la filtración de los audios, sostuvo que “no entiendo y no lo sé, es parte de la investigación supongo. No tengo una explicación para algo así”.



Sobre el allanamiento que realizaron a su hogar este miércoles, dijo que el OS7 de Carabineros le incautó “computadores, iPad, celulares, documentos y mis pistolas que estaban debidamente inscritas”.



Sauer aseguró que “actualmente, en conjunto con nuestros asesores legales, estamos evaluando con detenimiento los cursos de acción disponibles para esclarecer responsabilidades en relación con la grabación y su posterior comercialización”.



Por último, en una declaración pública de la empresa dijeron que “hasta el 31 de julio del año en curso, fuimos representados por los abogados Luis Hermosilla y María Villalobos. Esta asesoría legal con Hermosilla y Villalobos culminó con el fallo desfavorable que resultó en el cierre de STF Corredores de Bolsa y la imposición de multas extraordinariamente altas y sin precedentes en el mercado de valores chileno”.