Daniela Aránguiz apunta contra Luis Mateucci luego de su pelea con Oriana: “Poco hombre”

Un fuerte dardo lanzó Daniela Aránguiz en el reciente capítulo del programa de TV+, “Sígueme”, tras arremeter en contra de su expareja, Luis Mateucci, luego de la tensa discusión que protagonizó con Oriana Marzoli el pasado viernes en “Only Fama” (Mega).

En este último espacio televisivo, la venezolana-española trató a la ex “Mekano” de mentirosa, y habló sobre unos llamados que Aránguiz le habría hecho a Mateucci, a los cuales el argentino no habría contestado.

“Oriana me trató de mentirosa, cuando nunca lo he sido en mi vida. Los programas (realities) son súper editados y ella vio algo que no le gustó. La entiendo, pero no comparto, porque yo estaba peleando con el que era, en ese momento, mi pareja”, mencionó Daniela.

Luego, en relación a los supuestos llamados, señaló que “yo después pensé y dije ‘qué poco hombre Luis Mateucci’, que le cuente a su ex, como perrito faldero, que yo lo llamé por teléfono, cuando él me llamó primero, por las cosas que pasaron con Jorge”.

“No entiendo esta mala onda de vuelta. Él me llamó por teléfono cuando pasó lo que pasó con Jorge, y hablamos mucho rato. Me dijo que cualquier cosa que yo necesitara, él estaba ahí. Lo encontré bacán de su parte”, añadió.

En la misma línea, explicó que “yo lo llamé para su cumpleaños y no me contesta. Le escribo para decirle feliz cumpleaños porque es una cosa de educación… Si él pensó en algún momento que íbamos a volver y no le resultó, y se picó y está despechado por eso, no es mi culpa”.

“Ahora, que vaya y le cuente a esta niña una historia dada vuelta, que poco menos yo soy la arrastrada… yo no necesito colgarme de nadie”, indicó.

Además, Daniela aprovechó de enviarle un mensaje a Luis, al comentar que “dijiste en tu programa del react que yo había dicho que Facundo me había desnudado con la mirada… Te pido, por favor, que no seas mentiroso, porque yo no he cruzado miradas con él”.

“Las únicas dos veces que lo he visto ha sido para el cumpleaños de Fabio Agostini, donde estaba arrastrado detrás de Pamela Díaz. Y la segunda vez que supe de él, fue cuando tú te ibas a meter al reality y estabas investigando la vida de Facundo, mostrándome que él en Argentina era pareja de Ricardo Fort. Y con eso te lo ibas a embarrar en el reality si era tu enemigo”, sostuvo.

Por último, concluyó diciendo que “si vamos a empezar a hablar, contemos todas las cosas malas que me dijiste de Oriana Marzoli y cuéntale quién tiene su anillo de compromiso, quién se lo sacó de su pieza”.