Daniela Aránguiz se sincera previo a su ingreso a “Tierra Brava”: “Ya no peleo por hombres”

Un breve y esperado adelanto se mostró este lunes en el reciente capítulo del reality de Canal 13, “Tierra Brava”, pues la exseñal católica reveló las primeras imágenes del ingreso de Daniela Aránguiz al encierro, situación que genera expectación por su inminente reencuentro con Luis Mateucci, con quien mantenía una relación antes del comienzo del programa.

En el avance, que duró tan solo algunos segundos, se detalló que la llegada de Aránguiz ocurrirá “pronto”, y en la previa a su entrada al espacio televisivo, la ex “Mekano” se sinceró en una entrevista respecto a lo que espera cuando se encuentre con el argentino.

“Lo que más quiero es verle la cara cuando yo entre. A mí me gusta la adrenalina”, manifestó en una conversación con Hoyxhoy.

Asimismo, indicó que “yo no obligo a nadie a estar conmigo y ya no peleo por hombres. Peleé 20 años por un hombre y nunca más lo volveré a hacer”.

“Lo he visto apagado y de seguro me ha echado de menos”, señaló sobre Mateucci. Además, y teniendo en cuenta la especie de romance que sostiene el trasandino con Alexandra Méndez (“La Chama”) en el reality, comentó que “nosotros no tenemos nada, no puedo pedirle fidelidad a alguien con quien no hay nada. Ahora bien, yo, insisto, no peleo por hombres y no me interesa desarmar nada, pero adentro veremos todo”.

“Yo creo que Luis se va a morir cuando me vea. Y creo que va a aislarse de ella (Chama), si es verdad lo que me dijo. Él me tendría que reconquistar. Si él entró a jugar un juego, yo también me merezco probar un poquito de esa sopa. Necesito un poquito de colágeno”, expresó.

Por último, explicó que “yo soy muy de química y personalidad. Por ejemplo, el Luis de la pantalla me gusta cero, no se ve su parte amorosa, no se ve lo simpático que es y lo encuentro muy aislado y es muy mal capitán, no se da el tiempo de conocer a todo ese equipo y ver cuáles son las potenciales características de cada persona para ponerlos en su mejor lugar”.