Daniella Campos revela particulares restricciones de Iván Zamorano: “Me patearon cuando me presenté a Miss Mundo”

Una sorpresiva confesión realizó este miércoles la exmodelo, Daniella Campos, tras revelar en el reciente capítulo de “Sígueme”, ciertas restricciones que tuvo durante su mediática relación con Iván Zamorano.

La panelista del programa de TV+ detalló que, en su momento, el exfutbolista no la dejó formar parte del jurado del Festival de Viña del Mar, y que tampoco quería que se presentara a Miss Mundo; y de hecho, comentó que “Bam Bam” terminó temporalmente su romance con ella cuando participó en el concurso de belleza.

“A mí me llamaron para ser jurado una vez, no me dejaron. Un amigo que tenía yo…”, comenzó diciendo en torno al certamen de la Ciudad Jardín, confirmado posteriormente que se refería a Zamorano.

En la misma línea, según consignó La Cuarta, indicó que “me acuerdo que yo había salido Miss Chile, para el año 98′ o 99′, Mega tenía ese año, era el primer año que lo tenía si no me equivoco, y me llamaron para ser jurado de Viña y también me llamaron para ser rostro de una marca de auto, me pasaban el auto todo el año y me dijeron que no, no me dejaron venir a Chile”.

“Yo venía de haber estado un mes afuera, yo vivía allá (en Italia). Yo era más chica, hay veces que habían cosas que yo no las veía normal, que a lo mejor ahora a mis 47 años las vería de otra forma. Pero, yo era súper chica, venía de estar un mes en Sudáfrica”, añadió.

Además, manifestó que “en Miss Mundo también me dijeron que no. A mí me patearon cuando me presenté a Miss Mundo. Si poh, me pateó, él volvió conmigo cuando me fue bien. Quizás si no salía entre las diez no me iría ni a buscar. Te lo juro por Dios”.

Por último, sostuvo que “me acuerdo que yo salí cuarta de Miss Mundo y salí reina de América y estaba la Macarena Arredondo de corresponsal en Roma y justo Iván jugaba en Roma, entonces cuando yo salgo cuarta en Miss Mundo entra a la cancha y en vez de preguntarle por el partido le dice ‘¿Qué se siente estar con la mujer más linda del mundo?’”.

“Él se dio vuelta y le dijo ‘pregúntale a ella qué significa estar con el número uno del mundo’. Después justo vino o del Festival de Viña y no pude ser jurado”, cerró.