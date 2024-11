Defensa de Barriga no apelará para revertir embargo de ganancias en Onfayer

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva hace 13 días para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está siendo investigada por presunto fraude al Fisco. Desde entonces, Barriga se encuentra en la cárcel de San Miguel.



Seis días antes, el mismo tribunal ordenó el embargo de los ingresos que Barriga obtenía en la plataforma de contenido para adultos Onfayer, a la que se unió en octubre. La exalcaldesa ganó alrededor de 7 millones de pesos el primer día en la plataforma.



Según consigna La Tercera, la defensa de Barriga decidió no apelar a la resolución del tribunal que ordenaba la retención de sus ingresos en Onfayer. La solicitud de retención fue presentada por la Municipalidad de Maipú, que es querellante en el caso, para asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia civil.



El tribunal ordenó la retención de los ingresos de Barriga en Onfayer el 6 de noviembre. La defensa de Barriga apeló inicialmente, argumentando que el municipio no tenía derecho a solicitar medidas cautelares y que no se incluyó una garantía en caso de que el proceso penal fuera desestimado.



La Corte de Apelaciones de Santiago había programado una revisión de la medida para este lunes, pero la defensa de Barriga se desistió de la apelación, confirmando así la resolución del tribunal. La decisión de desistirse se debió a que Barriga, estando en prisión preventiva, no puede seguir generando ingresos en la plataforma.



El equipo de abogados de Barriga está considerando nuevas acciones judiciales para revertir su situación actual. Además de la causa judicial que la mantiene en prisión preventiva, Barriga enfrenta otra situación legal ante el Primer Tribunal Electoral de Santiago por “abandono de deberes”.



Esta tramitación comenzó hace más de dos años y solo falta la resolución del tribunal. Los alegatos entre las partes se realizaron el 10 de octubre, y se espera que el tribunal resuelva pronto esta arista de la administración de Barriga.