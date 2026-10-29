Delcy Rodríguez prometió elecciones en Venezuela “con una autoridad electoral renovada”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que habrá elecciones en el país, aunque no reveló un plazo concreto.

Durante un discurso televisado, la mandataria enfatizó que los comicios se llevarán a cabo con una autoridad electoral renovada.

Según consignó T13, Rodríguez indicó que “habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”.

“La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, añadió.

Asimismo, planteó que “sé que muchos de ustedes escuchan todo esto y piensan en otras preocupaciones: el tema eléctrico, el sueldo y la salud. Tienen razón, de poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos”.

La presidenta, además, señaló que “la soberanía no se negocia, cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela”.

“Estamos construyendo el país al que vale la pena volver”

Por otra parte, respecto a quienes se encuentran fuera del país, comentó: “El retorno será siempre voluntario, digno y con garantías. Quien decida volver, encontrará un país que lo recibe con los brazos abiertos, con respeto, con sus documentos en regla y con oportunidades de trabajo. Estamos construyendo el país al que vale la pena volver”.

También, se refirió a la aprobación de la Ley de Amnistía y destacó que ha beneficiado a casi 9 mil personas, “poniendo fin a procesos penales derivados de la confrontación en la que estuvimos sumidos”. A su vez, precisó que, con la normativa, más de mil personas han sido puestas en libertad.

En tanto, anunció que “he instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión del delito”.