Home Internacional "delcy rodríguez prometió elecciones en venezuela “con una autorid..."

Delcy Rodríguez prometió elecciones en Venezuela “con una autoridad electoral renovada”

“La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, señaló la presidenta encargada de Venezuela. Además, respecto a quienes se encuentran fuera del país, indicó: “El retorno será siempre voluntario, digno y con garantías. Quien decida volver, encontrará un país que lo recibe con los brazos abiertos”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Delcy Rodríguez prometió elecciones en Venezuela “con una autoridad electoral renovada”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que habrá elecciones en el país, aunque no reveló un plazo concreto.

Durante un discurso televisado, la mandataria enfatizó que los comicios se llevarán a cabo con una autoridad electoral renovada.

Según consignó T13, Rodríguez indicó que “habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”.

“La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere”, añadió.

Asimismo, planteó que “sé que muchos de ustedes escuchan todo esto y piensan en otras preocupaciones: el tema eléctrico, el sueldo y la salud. Tienen razón, de poco sirve un país con mejores leyes e instituciones si los resultados no se traducen en una mejora concreta en la calidad de vida de los venezolanos”.

La presidenta, además, señaló que “la soberanía no se negocia, cooperamos con todos, pero decidimos en Venezuela”.

“Estamos construyendo el país al que vale la pena volver”

Por otra parte, respecto a quienes se encuentran fuera del país, comentó: “El retorno será siempre voluntario, digno y con garantías. Quien decida volver, encontrará un país que lo recibe con los brazos abiertos, con respeto, con sus documentos en regla y con oportunidades de trabajo. Estamos construyendo el país al que vale la pena volver”.

También, se refirió a la aprobación de la Ley de Amnistía y destacó que ha beneficiado a casi 9 mil personas, “poniendo fin a procesos penales derivados de la confrontación en la que estuvimos sumidos”. A su vez, precisó que, con la normativa, más de mil personas han sido puestas en libertad.

En tanto, anunció que “he instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión del delito”.

Source Texto: La Nación/Foto: Prensa Presidencial (Venezuela)
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
María Corina Machado pide elecciones presidenciales en...

La dirigente de la oposición venezolana dio una rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Argumentó que sus exigencias electorales se basan el plan de tres puntos trazado por la administración de Donald Trump, que incluía una fase de transición una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

Leer mas
Internacional
Analisa Torres, la jueza que tomará el caso de Nicolás...

Torres, quien fue nombrada jueza federal de distrito en Nueva York en abril de 2013, durante el gobierno de Barack Obama, se encargará del proceso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en reemplazo del fallecido Alvin K. Hellerstein.

Leer mas
Nacional
Rabat confirma querella criminal contra diputado Bassa...

La información fue confirmada por el propio titular de Justicia a 24Horas, donde cuestionó los dichos del parlamentario del FA. “Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en entredicho el honor, la honra de mi persona”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/