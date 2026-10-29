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Desempleo no afloja y sube al 9,8% en trimestre julio-septiembre de 2026

De acuerdo con la información entregada este jueves por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,5%, aumentando 1,4 pp. en el período.

Patricia Schüller Gamboa
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Desempleo no afloja y sube al 9,8% en trimestre julio-septiembre de 2026

En 9,8% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio–septiembre de 2026. Esto de acuerdo con la información entregada este jueves por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 1,3 puntos porcentuales en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-1,1%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 15,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (14,4%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,7%).

En las mujeres la tasa de desocupación alcanzó 10,5%

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,5%, aumentando 1,4 pp. en el período, producto del ascenso de 1,4% de la fuerza de trabajo y del descenso de 0,1% registrado por las ocupadas. Mientras que las desocupadas se expandieron 16,7%, incididas tanto por las cesantes (16,4%) como por aquellas que buscan trabajo por primera vez (19,6%).

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 9,3%, creciendo 1,2 pp. en un año, a raíz de la disminución de 0,6% de la fuerza de trabajo. Menor en magnitud a la caída de 1,9% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 1,40%, incididos por los cesantes (12,7%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (31,3%).

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas decreció 1,1%, incidida tanto por los hombres (-1,9%), como por las mujeres (-0,1%).

Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por industria manufacturera (-8,1%), información y comunicaciones (-20,8%). Y actividades financieras y de seguros (-14,1%). En tanto que, por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,5%) y personas empleadoras (-2,8%).

La tasa de ocupación informal se situó en 26,4%

La tasa de ocupación informal se situó en 26,4%, con un incremento de 0,2 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 28,2% y 25,1%, con variaciones de 0,1 pp. y 0,3 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales disminuyeron 0,3%, incididas únicamente por los hombres (-0,8%), debido a que las mujeres aumentaron (0,3%). Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-6,0%) y otras actividades de servicios (-10,8%). Mientras que, por categoría ocupacional fue incidida por trabajadores por cuenta propia (-1,9%) y asalariados privados (-0,6%).

En tanto, la tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,6%, aumentando 0,2 pp. con respecto al trimestre móvil anterior, como consecuencia del crecimiento de la fuerza de trabajo (0,2%), que resultó del alza de los desocupados (2,3%) y del descenso de los ocupados (-0,1%).

Región Metropolitana

Finalmente, en la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre julio – septiembre de 2026 alcanzó 10,4%, aumentando 1,6 pp. en doce meses. Producto de la disminución de la población ocupada (-1,3%) y al incremento de 0,5% de la fuerza de trabajo.

Según sector económico, la reducción de la población ocupada en la RM fue incidida por información y comunicaciones (-29,0%), industria manufacturera (-10,6%) y actividades financieras y de seguros (-15,7%), además de las categorías ocupacionales de personas asalariadas formales (-4,5%) y personas asalariadas informales (-1,3%).

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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