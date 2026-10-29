U. de Chile continúa la defensa de su financiamiento con exposición en la Cámara de Diputados

La defensa del financiamiento de la Universidad de Chile en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2027 continúa. Luego de asistir en cuatro ocasiones a exponer ante las comisiones que revisan la propuesta gubernamental, la rectora de la Casa de Bello, Alejandra Mizala, volvió al Congreso Nacional este lunes 26 de octubre para presentarse ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

En esta oportunidad, Mizala estuvo acompañada por la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC), Dominique Thomann. La exposición se centró en dar a conocer el vínculo sostenido entre el Estado y el CEAC, desde su concierto inaugural en 1941, y en denunciar el grave escenario que enfrenta actualmente. Esto luego de que la propuesta de Presupuesto 2027 eliminara la glosa contenida en la Partida 29, que reconocía al CEAC como una institución colaboradora y financiaba la operación y la programación de la Gran Sala Sinfónica Nacional del Complejo Universitario Vicuña Mackenna 20 (VM20).

“La construcción de esta Sala, que costó $40 mil millones, fue un esfuerzo de la comunidad. Por eso creemos que es razonable pedirle al Estado que nos apoye en la operación de esta Sala, lo que implica realizar actividades de educación y mediación. Ofrecer un espacio a las orquestas regionales y juveniles y difundir la música sinfónica en el país. Confiamos en que, a partir del trabajo que estamos realizando con el Ministerio de las Culturas, podamos reponer esta línea de financiamiento”, expresó la rectora.

También explicó la naturaleza del problema, detallando que “cuando se inauguró la Gran Sala Sinfónica Nacional en 2025, la Ley de Presupuesto del año 2026 estableció un aporte del Ministerio de las Culturas para su operación, en conjunto con el Teatro de la Universidad de Chile. Lo que se discute hoy no son los elencos –financiamiento contenido en la partida de Educación–, sino la operación de la Gran Sala Sinfónica Nacional. Y, por tanto, el acceso de la población del país a ella”, expresó.

Cifras que ilustraron el trabajo del CEAC

Luego, la directora del CEAC expuso cifras que ilustraron el trabajo del organismo durante el periodo incluido en la glosa de 2026: 39 conciertos de la Temporada Oficial Sinfónico-Coral en la Gran Sala. 18 funciones del Ballet Nacional Chileno en el Teatro U. de Chile. 28 espectáculos de la Temporada de Extensión en distintas comunas y más de 179 instancias de educación, formación de públicos y mediación.

“Según lo rendido entre enero y finales de agosto, 156.970 personas participaron en nuestras actividades y 103.427 lo hicieron gratis. El convenio nos exige que el 60% de los accesos sean gratuitos, y vamos sobre el 65%. Es decir, en agosto alcanzamos el 110% de la meta de beneficiarios. De las 98 actividades comprometidas, hemos ejecutado 87 para septiembre, con más de dos meses aún por delante. Todas las rendiciones se han presentado en plazo y, prácticamente, sin observaciones. Los recursos públicos están llegando a las personas y están siendo rendidos“, expuso Thomann.

Además, relató que hubo un aumento en las acciones formativas y que se impulsaron iniciativas como “Mi Primer Concierto” o “Arrullo”, enfocadas en acercar la música sinfónica a las infancias. Adicionalmente, la Sala ha recibido a las orquestas regionales de La Serena y Valdivia, y ha sido sede del Día de los Patrimonios, del encuentro coreográfico y del encuentro de música clásica chilena. “Esto es lo que el aporte del Ministerio de las Culturas hace posible y lo que queremos asegurar para el 2027”, agregó.

La glosa eliminada le confería al CEA la categoría de “institución colaboradora”

La glosa eliminada le confería al CEAC la categoría de “institución colaboradora”, al igual que el GAM, el Centro Cultural Palacio La Moneda y el Teatro Municipal, que sí mantienen su financiamiento. “Los recursos están destinados a programar, mantener y operar la Sala. Con ese apoyo, trabajamos con municipios, colegios y jardines infantiles, como ya se ha relatado. El problema que tenemos ahora es que el Presupuesto 2027 no incluyó esta asignación. Y el resultado es que el financiamiento público del CEAC cae en un tercio”, expuso Mizala.

“La Universidad de Chile no tiene holgura para cubrir ese monto, porque el mismo proyecto de Presupuesto de 2027 reduce en 19,4% real las Actividades de Interés Nacional (AIN) que recibimos del Ministerio de Educación”, mencionó.