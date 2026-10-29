Ciudadano argentino murió en choque de trenes en España y otro se encuentra desaparecido

Un ciudadano argentino falleció y otros 41 extranjeros se encuentran afectados de distinta gravedad, luego del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), España, el cual ha dejado al menos 68 víctimas fatales.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, hay un total de 42 extranjeros afectados de 7 nacionalidades distintas.

Otros siete pasajeros extranjeros se encuentran heridos, y 24 en situación desconocida, mientras que 10 habrían resultado ilesos del siniestro. Fuentes de Exteriores detallan que el Ministerio está en comunicación permanente con las embajadas afectadas.

Desde la Cancillería trasandina confirmaron la muerte de una persona de nacionalidad argentina. Además, indicaron que otro ciudadano se encuentra desaparecido.

“Se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”, detallaron a través de X.

A su vez, añadieron: “La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad”.

Pasajeros surcoreanos y japoneses

En tanto, los gobiernos de Japón y Corea del Sur activaron medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, confirmó que entre los pasajeros había compatriotas que resultaron heridos.

La embajada surcoreana en España envió a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación y prestar asistencia consular.

Además, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, precisó que desde el gobierno español le comunicaron que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado.

Tres italianos y un mexicano desaparecidos

También, las autoridades italianas señalaron que tres compatriotas figuran como desaparecidos de un total de nueve que viajaban a bordo de los trenes y que son residentes en España. En la misma línea, cinco resultaron ilesos y se encuentran en buen estado, mientras que otro está herido y se encuentra ingresado en un hospital.

Del mismo modo, el gobierno de México reveló este jueves que al menos un ciudadano de ese país se encuentra desaparecido y otros siete presentan heridas de carácter leve.