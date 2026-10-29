Gremio de camioneros independientes de San Antonio inicia paro: bloquea ingreso y salida de contenedores

La Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) anunció la paralización de sus actividades a partir de las 23:00 horas de este miércoles. Esto además del bloqueo total de contenedores de carga en la comuna hasta las 07:00 horas de este jueves.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, la movilización responde al alza de combustibles y a la instalación de cuatro nuevos pórticos con cobro TAG en la Ruta 78.

El presidente de Agreporsai, Manuel Araya, dijo que los depósitos Sitrans, Agunsa y D&C serán bloqueados. Dio a conocer la urgencia de contar con la presencia de una autoridad de Gobierno en la zona para transparentar las tarifas, recogió 24Horas.

“La gente allá está movilizada con 40 camiones arriba en el área de Contopsa; y Sis y Merlo. Hoy hay 600 contenedores que mover de descarga desde el puerto a Contopsa, que no se va a hacer la descarga, y un embarque de 200 contenedores de Sis a DP World“, indicó el dirigente.

Araya añadió: “Hoy día no se mueve ninguna carga. Fuimos a hablar con el subsecretario. No queremos más mesas de diálogo o mesas de trabajo. Necesitamos que mañana haya un representante del Gobierno conversando y transparentando las tarifas en San Antonio“.