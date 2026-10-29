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Bancada PS exige conocer toda la cadena de decisiones para la rebaja de condenas

El requerimiento está dirigido al ministro Fernando Rabat e incluye las comunicaciones institucionales de las autoridades y de quienes integran sus gabinetes. Junto con los documentos adjuntos y registros que respalden decisiones, instrucciones y procedimientos administrativos durante el periodo solicitado.

Patricia Schüller Gamboa
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Bancada PS exige conocer toda la cadena de decisiones para la rebaja de condenas

La Bancada del Partido Socialista ofició al Ministerio de Justicia la entrega de antecedentes administrativos que permitan conocer la trazabilidad de las instrucciones para la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Y por crímenes de lesa humanidad.

El requerimiento está dirigido al ministro Fernando Rabat e incluye las comunicaciones institucionales de las autoridades y de quienes integran sus gabinetes. Junto con los documentos adjuntos y registros que respalden decisiones, instrucciones y procedimientos administrativos durante el periodo solicitado.

La petición también contempla información sobre las cuentas institucionales utilizadas. Las medidas de conservación de los correos y sus respaldos, y eventuales eliminaciones o desactivaciones de cuentas. Asimismo, solicita identificar las fuentes revisadas y las diligencias realizadas para recopilar los antecedentes.

Manouchehri: “Queremos saber cómo se tomaron estas decisiones pro pederastas”

El diputado Daniel Manouchehri sostuvo: “Ante todas las mentiras del Gobierno, hemos solicitado por oficio y por transparencia los correos del ministro Rabat, de los subsecretarios Silva y del subsecretario Mira. Queremos saber cómo tomaron estas decisiones pro pederastas. Si informaron al Presidente que estaban rebajando condenas a violadores de niños, criminales de lesa humanidad y miembros del Tren de Aragua. Es importante que Chile conozca esta información”.

El diputado Juan Santana dijo que “nos hemos ido enterando a cuentagotas de la información sobre estos decretos. Y los antecedentes que han aparecido levantan legítimas sospechas sobre un intento de ocultar estas rebajas de condena. Por eso hemos solicitado máxima transparencia. Queremos saber quiénes participaron, qué instrucciones se impartieron y por qué se intentó tramitar en secreto la rebaja para un exagente de la CNI condenado por crímenes de lesa humanidad”.

“A estas alturas es evidente que la rebaja de condenas a abusadores sexuales y violadores de menores terminó siendo la cortina de humo para intentar justificar y hacer pasar de contrabando las rebajas a criminales de la dictadura”, aseguró.

Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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