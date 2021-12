Desbordes: “Estoy evaluando seriamente renunciar a Renovación Nacional”

El exprecandidato presidencial de Chile Vamos, Mario Desbordes, dijo este martes que no descarta renunciar su militancia en Renovación Nacional, realizando además una crítica a la directiva del partido.



De acuerdo a La Tercera, un tenso momento se vivió en un chat grupal del partido político, en el que el exministro criticó a la directiva encabezada por Francisco Chahuán y Diego Schalper. “Una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto. Irme es una opción que me parece razonable”, habría sido uno de los mensajes enviados por Desbordes.



En diálogo con el ya mencionado medio, aseguró que renunciar a la colectividad “efectivamente es algo que me he planteado. El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada. Esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva”.



“Hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido. No sé si proyectamos una imagen de seriedad, pero lo más importante, creo que la tensión dentro de RN entre los que creen que está todo bien, que no es necesario hacer grandes cambios, versus los que estamos por las reformas en serio, por un contenido social, es cada vez más grande”, dijo.



En ese sentido, confesó que le “dolería mucho salir del único partido en que he militado, pero hoy día no lo descarto”.



“He hecho lo posible por ayudar a esta directiva. Le hemos ofrecido una y otra vez trabajar juntos, pero lamentablemente la lógica de la directiva es de un sectarismo brutal y por eso no estoy disponible para quebrar el partido. Y por eso creo que tenemos que tomar una decisión colectiva un grupo grande, qué hacemos frente a esto”, aclaró.



Finalmente, Desbordes remarcó: “Estoy evaluando seriamente renunciar a Renovación Nacional. No lo dije antes porque no lo podía decir en plena primera y segunda vuelta, habría sido un error. No pretendo incendiar Renovación Nacional. Entregamos el partido como el mejor evaluado de Chile, con un millón de votos. Se pierde una cantidad enorme de votos y nadie dice nada. Hoy día se ha llevado al partido a una sola visión. El partido diverso que se construyó por años hoy día ya no existe”.