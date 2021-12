Desbordes y RN: “Lo mejor es que nos vayamos los que no estamos de acuerdo”

El excandidato presidencial y extimonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió a la posibilidad de dejar la colectividad en medio de sus diferencias con la actual directiva, encabezada por el senador Francisco Chahuán.



En declaraciones a Radio Cooperativa, Desbordes indicó que “no quiero quebrar Renovación y probablemente lo mejor es que nos vayamos los que no estamos de acuerdo, eso es lo que vamos a discutir en poco tiempo más”.



“No me gusta hacia dónde han llevado Renovación Nacional. Se transformó en una mala copia de Republicanos o de la UDI dura. Hay parlamentarios que ya le anunciaron al gobierno entrante que no le van a aprobar una reforma tributaria. Eso no lo encuentro lógico, no lo encuentro razonable”, agregó.



Al momento de explicar sus discrepancias, el exministro de Defensa apuntó a que “hay una señora que figura como vicepresidenta -no lo es en estricto rigor legal- de apellido Unicahuin (Claudia, vicepresidenta de pueblos originarios) que nos insulta. Dice: ‘la derecha no tiene que modernizarse, solo tiene que tener los cojones que perdieron los del Apruebo’. Yo soy, fui del Apruebo y sigo siéndolo: ojalá pueda aprobar una nueva Constitución”.



Según dijo, le pidieron a Chahuán hacer algo al respecto, pero que el senador apareció en “Tolerancia Cero” “destacando a esta señora como una de los grandes líderes del partido. Cuando el presidente (destaca) a una persona que insulta a todos los que estuvimos por el Apruebo, de esa manera, demuestra que no hay intención de dialogar”.



Frente a las acusaciones del diputado Tomás Fuentes, quien le pidió rendir 275 millones que RN le dio a su campaña, Desbordes respondió: “El señor Fuentes es un personaje oscuro, pequeño, que es empleado de (el ministro de Relaciones Exteriores) Andrés Allamand y (la convencional) Marcela Cubillos, que son detractores brutales míos”.



“Ese es el nivel sucio que al que se llega en algunos casos y yo no estoy dispuesto a seguir en esos términos. Obviamente Renovación Nacional me aportó 200 millones a la primaria, que fue el único aporte que tuve más personas naturales. Yo no tuve a ningún empresario ni mediano ni grande poniendo plata en mi campaña”, detalló, asegurando que “esa plata está rendida, el señor Fuentes lo sabe, porque la ley te obliga a rendirlo al Servel”.



“Fuentes lo sabe, pero es tan sucio, tan bajo, que es capaz de escribir eso para darle a entender a la gente que yo no he rendido platas”, lamentó.



En esa línea, apuntó a que “influyen mucho por detrás los Allamand, las Cubillos, personas que están planteando que hay que rechazar la nueva Constitución sin conocerla. Yo no quiero estar en un partido -si es que sigue esa dinámica- que se cierra a los acuerdos, al diálogo: ¿Por qué perdimos en segunda vuelta?, ¿por qué no hacemos ese análisis?”.



“Yo agradezco muchísimo lo que hizo José Antonio Kast (…) el punto que no puede suceder es que no hagamos el debate mínimo. ¿Por qué no llegamos más allá? porque: Chahuán, Schalper, Cubillos y compañía retrotrajeron a RN a lo que pasaba hace 15 años, que se oponía a todos los cambios, a todas las reformas”, subrayó.



De esta manera, el exsecretario de Estado afirmó que “no me siento cómodo en un partido que está en esa posición; quiero reformas, quiero cambios, quiero que la gente sienta que los políticos servimos para algo”.