Detienen a sospechoso de descuartizamiento en Coquimbo: sería un caso de delincuencia común

La PDI detuvo a un sospechoso del descuartizamiento de un hombre en Coquimbo, cuyos restos han sido encontrados en los últimos días la playa de Peñuelas.

De acuerdo a los antecedentes policiales, se trata de un caso de delincuencia común y no de crimen organizado.

Si bien el sospechoso se encuentra sindicado como el posible responsable del macabro homicidio, la PDI aclaró que aún se está a la espera de los resultados de las pruebas especializadas que ha realizado el Laboratorio de Criminalística.

El jefe de la PDI de Coquimbo, Ernesto León, declaró que este martes se realizó el control de detención del sujeto, quien fue capturado por Carabineros debido a un robo. Al periciar su domicilio en Ovalle, se detectaron indicios de un descuartizamiento.

León planteó que se trataría de un caso de “delincuencia común” y no de crimen organizado. “Este crimen es delincuencia común y pura. Aquí no hay un tema de narcotráfico, no hay un tema de crimen organizado, de migrantes. Las dos personas son chilenas”, dijo.

Finalmente, aseguró que se está cerca de la identificación de la víctima y que “tenemos que hacer varias diligencias que nos permitirían ver el motivo del porqué cometió este delito”.