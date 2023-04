Dictan prisión preventiva para cuarto detenido por homicidio de carabinero Daniel Palma

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva en contra del cuarto detenido por el crimen del carabinero Daniel Palma, ocurrido la noche del miércoles 5 de abril en Santiago.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, identificado como Lermi Eliecer Albarrán Angulo, de 27 años, fue detenido este jueves en Monte Patria, Región de Coquimbo.



El sujeto fue situado al interior del vehículo desde donde salieron los disparos que dieron muerte al carabinero. Fue formalizado por homicidio consumado de un funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones y otros delitos.



La fiscal Tania Sironvalle, de la Fiscalía Centro Norte, informó que Albarrán Angulo asoma como principal sospechoso de ser el autor material del crimen. “Efectivamente esa fue la imputación directa que el Ministerio Público hizo el día de hoy”, indicó después de la formalización.



“Lo que no está en cuestión después de una investigación objetiva, es que la persona que estaba sentada en el asiento del copiloto del vehículo azul era este imputado. Y a partir de los testimonios recibidos por personas que se encontraban en las inmediaciones de los hechos, esos disparos se percutaron desde el asiento del copiloto de ese vehículo a corta distancia, directamente hacia el rostro de nuestra víctima”, sostuvo.



La persecutora señaló que Albarrán arriesga presidio perpetuo calificado. De todas formas, aclaró que “esta investigación no ha terminado, existen otras líneas investigativas que seguiremos desarrollando”.



Además, recalcó que “no se trata de que en nuestro país existan vidas que valgan más que otras, pero no es lo mismo matar a una persona que matar a una persona que, con un uniforme, en el ejercicio de sus funciones, tiene como labor hacer respetar la ley. Una afectación de esa naturaleza (…) también pone en peligro la democracia y el estado de derecho”.



Los otros tres acusados por el crimen, Luis Lugo Machado, Ovimarlixon Garcés Briceño y David Fuentes Escalona, están con la máxima cautelar desde el 13 de abril. En tanto, un hombre identificado como Carlos Cortez estaría relacionado con el delito y no ha sido capturado.



Según detalló más temprano el general subdirector de Carabineros, Marcelo Araya, Albarrán fue capturado al interior de un bus en la comuna de Monte Patria, región de Coquimbo. “Él evadió algunas consultas, alteró su identidad, pero nuestros equipos lograron rápidamente acreditar y comprobar que se trataba de la persona que estaba siendo buscada”, narró la autoridad policial.



En tanto, desde el Ministerio Público detallaron que el acusado se encontraba realizando labores de temporero en una faena agrícola.