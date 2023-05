Diputado Aedo: “Esta ley corta no sustenta el sistema privado de salud en el futuro”

El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), abordó el proyecto de ley corta de Isapres presentado por el Gobierno que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.



El máximo tribunal mandató a las aseguradoras a establecer una única tabla de factores dictada por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y a restituir cobros en exceso aplicados desde ese entonces. Además, se otorgaron seis meses, que se cumplirán el 30 de mayo, para materializar este dictamen.



En conversación con T13 Noche, Aedo sostuvo que “lo primero es que las Isapres tienen que devolver a los usuarios aquello que mal cobraron y que eso está certificado y ratificado por la Corte Suprema. Creo que en eso no hay discusión”.



En ese sentido, manifestó que “esta ley corta no sustenta el sistema privado de salud en el futuro. Creo que no logra compatibilizar la existencia de la salud privada con un sistema público de salud porque no permite el reajuste en algunos valores de los programas de salud entre las isapres y algunos beneficiaros”.



“Eso me parece condenar el sistema de salud privado a que no sea financiable en el tiempo”, enfatizó el parlamentario.



En esta línea, afirmó que una forma de compatibilizar el cumplimiento del dictamen con la permanencia del sistema de salud privado es “primero que tienen que devolver por la vía de excedentes u otra forma lo que adeudan a los beneficiarios, pero también la ley debe permitir la adecuación de los costos de algunos de estos contratos de salud”.



Sobre las declaraciones de la Asociación de Isapres en donde señalaron que “el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño, no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”, Aedo indicó que la salud privada “está en peligro (…) lo que hay que darle es sustentabilidad al sistema en el fututo y eso esta ley corta de salud no lo asegura”.



“Entonces más bien está el interés, me da la impresión, es que caiga la salud privada y que los 3.000.000 de chilenos que hoy día son parte de este sistema migren a Fonasa”, recalcó.



En cuanto a crítica de algunos parlamentarios a la iniciativa, puntualizó que el “yo creo que aquí de fondo el Gobierno lo que quiere es que no exista la salud privada. Eso es evidente. No le importa los miles de enfermos que hoy día tienen, por ejemplo, sus tratamientos para enfrentar el cáncer, los miles de niños que están en hospitalización domiciliaria en sus casas. Me parece que aquí el Gobierno se está equivocando”.



“Creo que ese sueño que tienen algunas personas del Gobierno de que solo exista salud pública, sin la existencia de la salud privada, no se va a cumplir”, concluyó el diputado de la DC.