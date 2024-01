Diputado Ibáñez evita disculparse con Ximena Rincón y da por superada polémica

El presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, se refirió a la polémica generada el miércoles pasado durante la votación en la Cámara de Diputados de la Reforma Tributaria.



Cuando fue su turno para intervenir, el parlamentario atacó a la senadora de Demócratas, Ximena Rincón: “Con cariño, diputados del partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta 3/3 completita”, dijo.



Sus palabras generaron que la colectividad del centro político “congelara” relaciones con el Gobierno hasta que el parlamentario ofreciera disculpas públicas, situación que hasta hoy no ha sucedido.



Ibáñez señaló que “estos debates, que son calurosos en el Congreso, yo los desdramatizaría”.



“Nosotros estamos disponibles siempre a mejorar las formas, a revisar todos los debates, los diálogos, para poner en el centro lo que interesa a la ciudadanía. Eso lo he conversado con los ministros de gobierno y estamos a disposición para avanzar. Nuestro foco, nuestro centro, es poner en el centro los intereses de las familias chilenas”, dijo.



Sobre el debate de las pensiones, Ibáñez explicó que “estuvimos un año y medio tramitando esto en la Comisión de Trabajo, yo participé arduamente del debate, de las comisiones técnicas, de los acuerdos que firmamos sobre el 3 y 3, que finalmente no se cumplieron”.



“Aquí hay una indicación que ha estado firmada por parlamentarios de la Democracia Cristiana. De hecho, la propuso el diputado Alberto Undurraga, la firmó el PDG, la firmó el partido Demócratas, sus parlamentarios y finalmente esa firma que se hizo con la mano se borró con el codo de la sala”, señaló Ibáñez.



“Ese es un tema que, por cierto, ha generado bastantes críticas. Yo creo que aquí lo importante es que se aprobó la idea de legislar. Esto también implica que se aprobó la idea de construir un seguro social que en los porcentajes ojalá se cumpla con la palabra empeñada, en el Senado y en eso vamos a estar colaborando”, insistió el diputado.



Respecto a sus críticas hacia la senadora Rincón y la molestia que generó en la tienda de centro, Diego Ibáñez aseguró que “yo ya lo doy por superado, la verdad. Hacemos un llamado al diálogo, a que estos eventos no ensucien la unidad que debe existir para poner en el centro lo que se aprobó en general, que es el seguro social”.



“Nosotros ya hemos señalado que estamos dispuestos a conversar, a dialogar siempre, a revisar todas las formas posibles para que este proyecto salga adelante. Esa es mi declaración”, finalizó el líder de Convergencia Social, la colectividad donde también milita el Presidente Boric.