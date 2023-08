Diputados rechazaron solicitud del PC de eliminar la lectura del acuerdo de 1973

La Bancada del Partido Comunista, a través de una solicitud de resolución, pidió que la Cámara de Diputados condene el acuerdo de la Corporación del 22 de agosto de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, “rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República”.



La parlamentaria Daniela Serrano manifestó que “el día de ayer se conmemoraron 50 años del deleznable acuerdo de la Cámara de Diputados que condenaba el quebrantamiento del orden constitucional, muy bien sabía esa Cámara de Diputados que se extralimitaba de las atribuciones”.



“Hoy la Cámara de Diputados tiene una oportunidad de pronunciarse y pedirle disculpas al país”, añadió.



Sin embargo, la moción fue rechazada con 62 votos en contra, 57 a favor y 2 abstenciones. Destacando el voto negativo de la bancada de la Democracia Cristiana.



Justamente, uno de los que no se adhirió a la petición del PC fue el DC Alberto Undurraga, quien argumentó que el proyecto “rechaza la legítima crítica”.



“En una cosa podemos estar todos de acuerdo, que no tenemos una visión en común del pasado, pero tenemos el deber de construir una visión común respecto futuro”, expresó Undurraga.



Además, en la jornada la bancada del Frente Amplio solicitó condenar la violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 contra mujeres y le solicitan al Presidente de la República, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia e impulsar medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y sus familias.



Dicho proyecto fue respaldado con 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.



Por último, la Comisión de Culturas de la Cámara se reunió para comenzar el debate sobre la moción parlamentaria del diputado Cosme Mellado (PR) que declara duelo nacional y día de reflexión el 11 de septiembre de 2023.



Si bien no se anotaron avances en legislativos, el presidente de la comisión, Alejandro Bernales (PL), estableció un periodo para agregar indicaciones, ya que el proyecto del diputado Álvaro Carter (UDI) presentó un proyecto de ley que busca declarar, por única vez, feriado el 11 de septiembre de 2023, para que la jornada sea un “día de reflexión, unidad y conmemoración”.