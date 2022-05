Diputados UDI critican actuar de delegado de Ñuble y solicitarán que acuda al Congreso tras últimos hechos de violencia

A raíz de las últimas declaraciones que realizó el delegado presidencial regional de Ñuble, Claudio Ferrada, quien pese al homicidio de un funcionario de Carabineros y una niña de 13 años en menos de cinco días, aseguró que “no tengo los datos exactos, pero los delitos no han ido en aumento”, el diputado por la zona, Cristóbal Martínez (UDI), junto al integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Henry Leal (UDI), anunciaron que solicitarán que la autoridad local acuda a dicha instancia para que pueda explicar sus dichos y se refiera también a la situación delictual que enfrenta la región.

Los parlamentarios gremialistas calificaron como “insólitas” las declaraciones del delegado presidencial, señalando que “a pesar de que llevamos tres hechos delictuales en menos de una semana y todas las cifras sobre homicidios, delitos violentos e incautaciones hablan de un aumento, la máxima autoridad de Ñuble no es capaz de reconocer que estamos viviendo un escenario sumamente complejo y que requiere de una intervención urgente”.

“A pesar de que el delegado regional reconoce públicamente que no tiene las cifras exactas, no tiene ningún pudor en decir que los delitos no han ido en aumento en la Región de Ñuble, demostrando una completa desconexión con la realidad. Esa relativización de la violencia es la que luego provoca que la zona no sea considerada por las autoridades centrales en materia de seguridad”, cuestionaron Martínez y Leal, recordando que ninguna comuna de Ñuble ni de La Araucanía fueron consideradas en la redistribución de 700 funcionarios de Carabineros a lo largo del país.

Por lo mismo, los parlamentarios anunciaron que solicitarán que el delegado Ferrada acuda a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde le pedirán que dé cuenta de la situación delictual que vive la zona y las medidas que el Ministerio del Interior adoptará para enfrentar dicha situación

Pero además, Martínez y Leal también decidieron oficiar a la autoridad local para que responda por la tardanza en la designación del coordinador regional de seguridad pública y la suspensión de las reuniones con las autoridades policiales de los días lunes, las que recién se habrían retomado la semana pasada desde que asumió el Gobierno.

“Basta de seguir esperando para que las actuales autoridades tomen decisiones concretas en materia de seguridad en las regiones. Estamos llegando a una situación límite y es indispensable que las autoridades a cargo de la seguridad pública respondan ante la ciudadanía”, señalaron los UDI.