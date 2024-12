Director de la PDI en comisión investigadora: “Era insostenible seguir vinculándonos” con Monsalve

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara que investiga la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



Cerna explicó sus razones para informar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre las diligencias que la Fiscalía Centro Norte iba a realizar en el Hotel Panamericano, donde residía Monsalve y donde supuestamente ocurrió el ataque sexual contra una funcionaria.



Repasó su actuación desde que se enteró de la investigación y admitió que, tras la denuncia, la relación entre la PDI y Monsalve se volvió insostenible.



“Era insostenible seguir vinculándonos con la persona del subsecretario, era una persona imputada y estaba en la puerta de un comité policial el día lunes. Más allá de todas las actuaciones que en concreto se daban con cierta frecuencia (…) era insostenible mantenerse en contacto con el subsecretario”, afirmó Cerna.



“Esa es mi información y ese es el objetivo. Ahora, obviamente no tengo ningún conocimiento o injerencia respecto a las decisiones que tome la autoridad de que nosotros dependemos, que es el Ministerio del Interior”, añadió.



La Moneda se enteró de la acusación el 15 de octubre, y Monsalve dejó su cargo dos días después, cuando los antecedentes se hicieron públicos en el vespertino La Segunda.



Durante ese tiempo, el exsubsecretario asistió al Congreso en Santiago para defender el presupuesto de la PDI y continuó con sus labores junto a las policías, lo cual Cerna lamentó.



“Si la ministra pudo tomar otras decisiones, lo desconozco. Es una decisión de la ministra del Interior y no puedo pronunciarme al respecto. El cambio de subsecretario tampoco es de mi competencia”, expresó Cerna.



Respecto a la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, quien fue llamada a retiro por órdenes de Monsalve, Eduardo Cerna destacó su extensa experiencia de más de 30 años y lamentó que su carrera se viera afectada.



“Es un oficial con más de 30 años de dilatada experiencia. Esto no puede manchar su carrera y fue una gran pena para quien habla tener que cursar retiro, pero yo ponderé sus acciones de esa manera”, finalizó el director general de la PDI.