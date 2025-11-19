Home Vanguardia "dj méndez fue atropellado por un funcionario municipal de isla de..."

DJ Méndez fue atropellado por un funcionario municipal de Isla de Maipo

La voz de “Lady” relató en Instagram que “acabo de ser atropellado” y que “venía con mi perrita en bicicleta y este tipo se pasó el signo Pare, y me impactó y continuó atropellándome sin parar”.

El cantante DJ Méndez denunció en redes sociales y ante las autoridades que fue víctima de un atropello cometido por un funcionario de la Municipalidad de Isla de Maipo.

El artista agregó además que el involucrado “no tenía licencia al día y debía usar lentes, pero no los llevaba puestos”.

La Municipalidad de Isla de Maipo reconoció que el responsable es funcionario municipal, aunque precisó que el accidente “ocurrió en su vehículo particular y en horas de la mañana, previo al horario de entrada”.

Asimismo, indicaron que “el involucrado es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio, por lo que resulta sorpresiva y lamentable su participación”.

