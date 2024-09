Donald Trump expresó su “odio” hacia Taylor Swift tras respaldo de la artista a Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos y actual contendiente republicano, Donald Trump, expresó sin filtro su “odio” hacia la artista Taylor Swift, quien tras el debate presidencial de la semana pasada respaldó a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

El republicano hizo público sus sentimientos por medio de Truth Social, donde sin tapujo escribió: “¡Odio a Taylor Swift!”, desatando miles de comentarios y likes de sus seguidores.

Lo anterior se debe a que Swift expresó públicamente a sus 283 millones de seguidores que el próximo 5 de noviembre votará por Harris.

“Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula @timwalz, quien ha estado defendiendo los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”, sostuvo.

A solo un día de la publicación de la interprete de “Lover”, 337.826 personas visitaron el enlace www.vote.org compartido en el post, según informó un portavoz de la Administración de Servicios del Gobierno de Estados Unidos a Hollywood Reporter.