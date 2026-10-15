Dos días después de la cirugía: Papa León XIV reanudó sus labores pontificias desde el hospital

Luego de su cirugía el pasado martes por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, el Papa León XIV reanudó su actividad laboral desde el hospital Gemelli, según informó este jueves la oficina de prensa del Vaticano.

De acuerdo a lo consignado por Radio Cooperativa, las fuentes vaticanas detallaron que el Pontífice comenzó a retomar sus labores.

En la misma línea, su recuperación postoperatoria ha transcurrido con normalidad

Hasta ahora, el jefe de la Iglesia Católica no ha recibido visitas y se encuentra acompañado de sus dos secretarios.

El Papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Durante esta mañana, León XIV volvió a concelebrar misa en la sala que se instaló en la planta décima del hospital, donde está internado, ya que la capilla del policlínico se encuentra en obras de reestructuración.

Asimismo, desde el Vaticano no se han pronunciado sobre la opción de que pueda celebrar el próximo ángelus dominical desde el Gemelli.