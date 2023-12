Dresdner declaró que diputada Pérez le advirtió antes sobre convenios

La delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) que la diputada Catalina Pérez le informó a través de un llamado telefónico sobre los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta que estallara el Caso Convenios.



Según consignó La Tercera, Dresdner señaló que fue “cuando la diputada Catalina Pérez me llamó para preguntarme mi opinión respecto de una información que había salido en prensa, en la cual se indicaba que ella había realizado gestiones para posicionar a Daniel Andrade en la Subsecretaría de Defensa, ante lo cual le respondí que no había ningún antecedente que pudiese sustentar dicha acusación, por lo que se quedara tranquila”.



Añadió que en esta instancia Pérez le “indicó que había otra situación, mencionándome que Daniel Andrade había firmado unos convenios con el seremi del Minvu, Carlos Contreras, quien fue mi remplazante como jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, respondiéndole que dicha situación sí era más compleja, ya que no tiene justificación”.



En cuanto a sus vínculos con Andrade, la delegada relato ser “amiga de la diputada Catalina Pérez y Daniel Andrade era pareja de ella, por lo que me tocó participar de reuniones sociales”.



Asimismo, mencionó en su declaración que “antes de que se dieran a conocer los hechos a la opinión pública, hablé con Daniel Andrade y le pregunté si estaba todo en regla, respondiéndome que sí, que había hablado con la gente del partido de Revolución Democrática, la bancada parlamentaria, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Defensa, por lo que no había ningún problema”.



“Posterior a la publicación del caso en los medios nacionales, hablé nuevamente con Daniel Andrade, limitándome a solicitar los documentos de constitución de la Fundación Democracia Viva, ya que se estaba mencionando que yo era la directora, lo que no era cierto”, finalizó la delegada.