Catalina Pérez tras detención de Andrade y Contreras: “No tengo nada que temer”

La diputada Catalina Pérez se refirió a la detención de su expareja Daniel Andrade y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en el marco de la investigación del Caso Convenios.



“Me parece que es propio de un proceso judicial que tiene que avanzar y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible”, manifestó la parlamentaria.



Añadió que espera que la “investigación avance” y que las detenciones que se llevaron a cabo este miércoles son “una buena noticia para el país”.



Pérez remarcó no tener “nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible, y no me he beneficiado de ninguna manera. Descarto tajantemente que esos fondos, si es que existen, hayan sido recibidos de parte de Democracia Viva”.



Al ser consultada respecto a si estaba en conocimiento del traspaso de dineros de la fundación de su expareja, Pérez recalcó que ha “estado siempre disponible a colaborar con la investigación, de hecho, abrí mis cuentas bancarias, prestaré declaraciones cuando sea necesario, sigo estando disponible a eso y soy la primera interesada en que esto se aclare”.



“No he recibido absolutamente ningún traspaso de parte de Democracia Viva”, acotó.



La tarde de este miércoles se conoció una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre un vale vista a nombre de Pérez por $15.206.733 y nueve transferencias a la cuenta privada de Daniel Andrade por la suma de $3.600.000, bajo la sospecha de que esos montos tuviesen relación con los $426 millones traspasados desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a Democracia Viva.