EEUU declaró como organización terrorista a Los Tiguerones, banda ecuatoriana que asaltó canal de TV

EEUU declaró como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana “Los Tiguerones”, grupo delictivo que ha provocado una ola de violencia en el país.

El anuncio fue realizado este miércoles por el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio. Este último se reunió en Quito con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el marco de su gira por Colombia, Ecuador y Perú.

“Los Tiguerones es otra de las bandas ecuatorianas que ayudan a los cárteles mexicanos a mover y exportar drogas para promover el terrorismo y la actividad criminal, incluyendo ataques contra civiles, fuerzas del orden y periodistas”, comentó Rubio en redes sociales.

Los Tiguerones son acusados de hechos como la irrupción de un grupo armado al canal TC Televisión en enero de 2024, durante una transmisión en vivo.

Según consignó Radio Biobío, su máximo líder es William Alcívar, alias “Willy”. El sujeto se encuentra en libertad luego de ser detenido en España y no se pudiera concretar su extradición a Ecuador.

En una comparecencia en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, Rubio precisó que “no hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tiene armas y equipos que se parecen a un ejército nacional”.

“No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen una capacidad terrorista y hay que derrotarlos”, añadió, de acuerdo a la citada emisora.

Alianza con Ecuador

Asimismo, destacó la alianza con Ecuador, como parte de la iniciativa del “Escudo de las Américas” que impulsó Donald Trump. Dicho grupo reúne a gobiernos de países de América Latina afines al mandatario estadounidense.

“Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador”, expresó el secretario de Estado.

A su vez, planteó que “nuestras fuerzas de élite están trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente”. Lo anterior, con el fin de “desmantelar estos grupos que están haciendo tanto daño a la región”.

Cabe destacar que, previamente, EEUU ya había declarado como organizaciones terroristas a tres bandas ecuatorianas. Estas corresponden a: Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers.