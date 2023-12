El VAR ahoga el primer grito de gol de Brereton en Villarreal: Su técnico arremetió contra el arbitraje 

Un día amargo fue el que vivió este domingo Ben Brereton, luego de que el VAR anulara de manera polémica el que habría sido su primer gol con el Villarreal en el empate 1 a 1 con el Sevilla por La Liga.

El delantero chileno-inglés ingresó a la cancha a los 87’ minutos, y en la última jugada del partido, aprovechó un pase para ganar en velocidad, y definió de gran manera ante la salida del portero (90+5′).

Desafortunadamente para “Big Ben”, el árbitro decidió anular su conquista, tras ser advertido por el VAR sobre una supuesta falta del atacante sobre el defensor Kike Salas.

De esta forma, el encuentro finalizó con el empate 1 a 1, aumentando la sequía goleadora de la figura de La Roja, quien recientemente recibió fuertes críticas de los hinchas por su mal rendimiento en el equipo.

Por otra parte, el técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, arremetió duramente contra el colegiado Isidro Díaz, cuestionando su decisión de anular el tanto de Brereton.

“El árbitro estaba al lado y ha dado gol. No entiendo nada, eso no es falta. (…) Hay que utilizar el VAR correctamente, porque te condiciona absolutamente y está habiendo muchos errores”, manifestó en conferencia de prensa.

En la misma línea, indicó que “el corporativismo arbitral parece que dicta que hay que echarle cuenta al VAR en cuanto hay una llamada. No estoy de acuerdo con lo que ha pasado. No entiendo nada. Eso no es falta”, y recalcó que “el VAR no se ha creado para esto”.

“Independientemente que les llame el VAR, digan si es falta o no porque lo dicen ellos y así se acabarían estas chorradas. Esto es una chorrada. Vamos a empezar a cobrar personales, como en el baloncesto. Es un deporte de contacto. Ahora fue mínimo”, añadió.

REVISA LA JUGADA: