Elecciones presidenciales en Venezuela: El turbulento panorama ad portas del proceso electoral

Este domingo 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, comicios que se desarrollarán en un complejo escenario político que mantiene en vela su legitimidad.

Entre los diez candidatos que compiten por la presidencia, uno de los que ha ganado fuerza es el representante de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, originalmente registrado como el sustituto de María Corina Machado y que hoy figura como candidato definitivo. Lo anterior ha sembrado dudas sobre la continuidad de Maduro en el poder.

Actualmente, Venezuela cuenta con una población aproximada de 29,4 millones de personas, de las que sólo 21,4 millones podrían votar.

Un panorama similar viven aquellos residentes en el extranjero, ya que solo 69.211 venezolanos se mantienen habilitados para sufragar en el registro electoral. Para tener en consideración, durante las elecciones venezolanas anteriores, 110 mil personas podían votar, consignó EFE. Según datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de ocho millones de personas han emigrado, cifra que el gobierno de Nicolás Maduro reduce a tan solo dos millones.

El problema existente es que gran parte de los venezolanos en el extranjero son menores de edad; de los ocho millones que residen fuera del país, cerca de cinco millones poseen la mayoría de edad, no obstante, solo 69 mil se encuentran habilitados para ejercer su deber cívico.

Lo anterior se enmarca en un complejo escenario político, donde el oficialismo se encuentra dividido sobre si el gobierno de Maduro debe reconocer o no la legitimidad de las elecciones. Por su parte, desde el Socialismo Democrático declararon que “no existen parámetros mínimos democráticos”, según recogió Radio Biobío.

No obstante, desde el Partido Comunista subrayaron que las elecciones son “libres”, “completamente transparentes” y que no existe “motivo alguno” para no validar los resultados del domingo.

En paralelo, el mandatario venezolano tildó a la prensa internacional como “sicarios de la mentira”.

“Nadie va a manchar el proceso electoral. No se los voy a permitir. Si se comen la luz (pasan el semáforo en rojo) se arrepentirán 200 años y será el último error que cometan en su vida, ¡será su último error político, habrá justicia contra los fascistas!”, aseguró el líder chavista.

En paralelo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció, durante la misma jornada, el bloqueo de los medios venezolanos TalCual, Runrunes, El Estímulo y Medianálisis por parte de los principales servicios de Internet, según consignó 24 Horas.

A través de su cuenta de X, indicaron: “Tres medios de comunicación fueron bloqueados este 22 de julio en los principales ISP (proveedor de servicios de internet) de Venezuela: Diario TalCual, El Estímulo y Runrunes. Es una escalada contra la libertad de prensa, de expresión e información, a escasos seis días de las elecciones presidenciales”.

María Corina Machado durante campaña en Guanaré, Venezuela. The New York Times.

LA CARRERA PRESIDENCIAL

A pocos días de la celebración de los comicios, el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, en diálogo con El País, deslizó cómo se presentaría el panorama en caso de que su padre perdiera las elecciones.

“El análisis que tenemos es que los otros candidatos, incluyendo el de la mediática (Edmundo González Urrutia), se estancó. Sentimos que tenemos un buen momento para ganar, vamos a tener una gran victoria”, aseguró.

No obstante, subrayó que “el 29 de julio (el día siguiente de las votaciones) debe amanecer un país primero en paz, sea cual sea el resultado, y lo digo con toda la responsabilidad”.

Sobre una posible derrota en las urnas, afirmó que “si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición”.