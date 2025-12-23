Home Nacional "elizalde descarta un trato distinto del ejecutivo en caso monsalv..."

Elizalde descarta un trato distinto del Ejecutivo en caso Monsalve

El titular del Interior dijo que “no comparto esa afirmación por una razón muy simple: porque, por el contrario, en su momento se criticó al Gobierno por haber sido demasiado transparente. Y ahora se formula una crítica completamente contraria”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Elizalde descarta un trato distinto del Ejecutivo en caso Monsalve

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a las críticas al Gobierno por el caso que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve.

Según consignó Radio Biobío, Elizalde descartó la existencia de un trato distinto del Ejecutivo en este caso. “No comparto esa afirmación por una razón muy simple: porque, por el contrario, en su momento se criticó al Gobierno por haber sido demasiado transparente. Y ahora se formula una crítica completamente contraria”, afirmó.

El titular del Interior señaló que de parte del Gobierno ha existido “una señal clara: estos hechos deben ser investigados por la justicia, nadie está por sobre la ley, independiente de la alta investidura que haya desempeñado”.

Por otro lado, el secretario de Estado comentó sobre el despliegue internacional del Presidente electo, José Antonio Kast.

“La política exterior la lidera el Presidente de la República. El mandato del presidente Boric termina el 11 de marzo y, hasta el último día, no solo en política exterior, sino en todas las áreas, trabajaremos con el entusiasmo del primer día”, indicó.

Elizalde descartó que estas gestiones internacionales generen ruido en el Ejecutivo y recalcó que “son visitas que realiza quien va a asumir la jefatura de Estado, en el marco de las iniciativas que eventualmente desplegará a contar del 11 de marzo”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
VIDEO: Así han levantado el muñeco de nieve más grande...

Aunque podría parecer sacado de una película navideña, un enorme muñeco de nieve de 19 metros de altura se ha convertido en una impresionante realidad en Harbin, China. Este gigante de nieve, creado por un equipo de 64 escultores y más de 100 trabajadores, es la estrella de la temporada en la famosa ciudad, conocida por su Festival Internacional de Hielo y Nieve. Durante 11 días de trabajo incansable, los escultores lograron levantar la figura monumental utilizando 3.500 metros cúbicos de nieve.

Leer mas
Nacional
Kast se reúne con presidente Noboa en Quito...

El Presidente electo fue recibido por el mandatario de Ecuador en el Palacio Presidencial de Carondelet, en el centro de la capital ecuatoriana, en el marco de actos protocolares.

Leer mas
Nacional
Balacera en feria de La Florida deja 2 fallecidos y un...

El ataque se produjo en el sector de Avenida México con Gerónimo de Alderete, donde, según información preliminar, un grupo de desconocidos a bordo de un automóvil abrió fuego contra varias personas y luego huyó del lugar. Las víctimas fueron identificadas como Orlando Mena Bravo, de 83 años, y Johanna Flores Olivares, de 46 años, ambos de nacionalidad chilena.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
20
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/