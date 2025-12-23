Elizalde descarta un trato distinto del Ejecutivo en caso Monsalve

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a las críticas al Gobierno por el caso que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve.



Según consignó Radio Biobío, Elizalde descartó la existencia de un trato distinto del Ejecutivo en este caso. “No comparto esa afirmación por una razón muy simple: porque, por el contrario, en su momento se criticó al Gobierno por haber sido demasiado transparente. Y ahora se formula una crítica completamente contraria”, afirmó.



El titular del Interior señaló que de parte del Gobierno ha existido “una señal clara: estos hechos deben ser investigados por la justicia, nadie está por sobre la ley, independiente de la alta investidura que haya desempeñado”.



Por otro lado, el secretario de Estado comentó sobre el despliegue internacional del Presidente electo, José Antonio Kast.



“La política exterior la lidera el Presidente de la República. El mandato del presidente Boric termina el 11 de marzo y, hasta el último día, no solo en política exterior, sino en todas las áreas, trabajaremos con el entusiasmo del primer día”, indicó.



Elizalde descartó que estas gestiones internacionales generen ruido en el Ejecutivo y recalcó que “son visitas que realiza quien va a asumir la jefatura de Estado, en el marco de las iniciativas que eventualmente desplegará a contar del 11 de marzo”.