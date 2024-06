En búsqueda de vida alienígena en una luna de Júpiter: La NASA prepara el lanzamiento de la misión Europa Clipper

Ya está todo dispuesto para que se lleve a cabo el lanzamiento de la nave espacial Europa Clipper, la cual despegará desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA con un solo objetivo: explorar la superficie de una de las lunas de Júpiter, que podría albergar rastros de vida extraterrestre.

La sonda arribó el pasado 28 de mayo luego de ser trasladada en un avión de carga C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Actualmente, se encuentra en la Instalación de Servicio de Carga Peligrosa (PHSF) del centro espacial, donde ya fue puesta en posición vertical, recogió Radio Biobío.

El Europa Clipper será lanzado en un cohete de Space X, modelo Falcon Heavy, el próximo 10 de octubre, aunque la fecha se encuentra sujeta a cambios debido a factores que impidan su lanzamiento. Su principal objetivo será captar información “para ayudar a los científicos a determinar si Europa, la luna helada de Júpiter, podría albergar vida”, expresó la NASA.

“Las investigaciones sugieren que bajo la corteza helada de Europa existe un océano con el doble de volumen que todos los océanos de la Tierra”, declaran los científicos, quienes teorizan que bajo la capa de hielo podría existir vida acuática.

La aeronave cargará nueve instrumentos para realizar mediciones detalladas mientras el Europa realiza aproximadamente 50 sobrevuelos cercanos sobre la Luna.

We have questions about Jupiter's moon Europa: How thick and how active is its icy shell? How deep is its global ocean? Does it have the conditions needed to support life? In October we set sail to find out! Join us for the journey at https://t.co/rORF6MHEhc #GoEuropaClipper pic.twitter.com/nA4C9f8YUZ