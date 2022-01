En prisión preventiva quedó acusado de homicidio a un militar en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó prisión preventiva contra un ciudadano colombiano imputado por el presunto homicidio de un funcionario del Ejército, hecho ocurrido la madrugada del 25 de diciembre, durante las celebraciones de la Navidad.

El crimen ocurrió al interior del local nocturno Private, ubicado en calle Errázuriz, en el denominado Barrio Rojo de la capital regional. Cerca de las 4:00 horas, Carabineros acudió al recinto debido a una riña que dejó dos personas apuñaladas, una de las cuales corresponde al militar que falleció en el Hospital Clínico de Magallanes.

Según informó durante la audiencia el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, el imputado habría atacado a la víctima fatal y al otro sujeto con un cuchillo.

Además, el ciudadano extranjero de iniciales B.A.A.S. fue detenido esa misma jornada, al llegar al Servicio de Urgencia del mismo hospital con rastros de sangre en su ropa. De acuerdo al persecutor, el acusado fue identificado por el herido y por el portero del recinto.

Sin embargo, la defensa alegó total inocencia, asegurando que su representado estuvo en otros establecimientos. Además, solicitó el informe de su CuentaRUT para probar pagos en dichos lugares.

Mientras, el imputado aseguró que la macha de sangre se debe a un corte en otro local llamado Zona Cero. “Le dije a mi amigo que quería ir al baño, donde prendí la luz y no funcionaba el bombillo, entonces yo, ingenuamente, trato de enroscarlo para ver si prende, y me corto el dedo”, indica el testimonio, según recogió El Pingüino.

Posteriormente, aseguró que en el camino al recinto asistencial fue agredido por dos sujetos: “Nos vamos con dirección a Mejicana, yo iba mirando para abajo, me encuentro con dos tipos y chocamos de hombro, en ese momento me insultan, yo empiezo a defenderme, el tipo me pega una patada, yo caigo al suelo y me pega una patada en la cara, y luego se va, se sube a su auto”.

En el hospital fue detenido por Carabineros. “Cuando estoy adentro en la comisaría, a la hora de tomar declaraciones, me preguntaron si quería declarar y dije que sí, le empecé a contar lo que estoy contando, y el policía me decía, textual, ‘oye, flaco, no mientas si ya sabemos la verdad’, y yo le decía ‘señor le estoy diciendo la verdad’, yo accedí a todas las pruebas, todos los controles”, indicó en su relato.

“En el hospital tenía ganas de huir y yo no tenía idea de qué estaba pasando, y en la comisaría me dijeron que yo estaba detenido por el homicidio de una persona”, agregó.

El juez Cristián Armijo accedió a la solicitud de Fiscalía y decretó la máxima cautelar contra el imputado, decretando 70 días para el cierre de la investigación.