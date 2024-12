Encuesta Bicentenario 2024: Jóvenes no quieren tener hijos y adultos no más de dos

En los últimos quince años no solo ha disminuido el número de hijos de las familias chilenas, sino también el número ideal que se quiere tener, sobre todo entre los jóvenes. Incluso, algunos simplemente no quieren tener hijos.



De hecho, la última Encuesta Bicentenario UC 2024 arrojó que el 21% de las personas de entre 18 y 34 años precisamente no quiere tener hijos, mientras que los consultados de entre 35 y 44 años no desean más de dos. La media de este segmento es de 1,5.



Según la encuesta, los principales motivos para no tener hijos han aumentado, y destacan las dificultades de crianza, los obstáculos que representa la maternidad para que la mujer trabaje o la inestabilidad de pareja.



Además, entregarles una educación de calidad sigue siendo el principal motivo para tener pocos hijos. En ese sentido, el 76% de los chilenos cree que es mejor tener pocos hijos, pero darles una buena educación.



En otros temas, el 64% de los encuestados está de acuerdo con que una persona mayor debería tener derecho a cambiar su identidad de género. El 38% de las personas consultadas considera que un menor de edad con autorización de sus padres debería tener derecho a cambiar su identidad de género.



Sobre la eutanasia, el 75% de los chilenos está considera que terminar con la vida de enfermos incurables es un acto justificable en ciertas circunstancias.



La Encuesta Bicentenario UC 2024 es un estudio cuantitativo realizado mediante entrevistas presenciales a 1.638 personas mayores de 18 años, entre el 21 de agosto y el 24 de octubre de 2024.



OPTIMISMO EN LA ECONOMÍA



Asimismo, los resultados evidencian una disminución en la percepción de conflictos entre grupos sociales, aunque algunos temas mantienen cifras elevadas. Entre los datos más destacados, el 79% de los encuestados identifica un conflicto significativo entre el gobierno y la oposición, consolidándolo como el más alto y estable en comparación con otros ámbitos.



Por otro lado, se registra una baja en la percepción de conflicto entre ricos y pobres, que pasó del 64% en 2023 al 56% en 2024, y entre trabajadores y empresarios, que disminuyó del 52% al 46%. Asimismo, el conflicto mapuche muestra una reducción de 11 puntos porcentuales, situándose en el 71%, mientras que el conflicto relacionado con la inmigración bajó del 78% al 70%.



En tanto, las expectativas hacia el futuro muestran una leve mejoría. El 34% de los encuestados cree que en los próximos diez años se logrará o se avanzará hacia la meta de eliminar la pobreza, superando el 30% registrado en 2023. En cuanto a la reducción de la desigualdad de ingresos, la percepción positiva aumentó de un 33% a un 39%.



Además, el 49% considera posible que Chile alcance el desarrollo en ese periodo, lo que representa un incremento de seis puntos porcentuales respecto al año anterior. No obstante, persiste una profunda preocupación por el acceso a la vivienda propia: solo un 15% de los encuestados cree que cualquier trabajador tiene la posibilidad de adquirir una, consolidándose como la principal limitación de la sociedad chilena.



Según Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, “si bien hay una mirada relativamente optimista respecto a un aumento en las expectativas de desarrollo a largo plazo (10 años), hay simultáneamente un escepticismo en las expectativas sociales de corto plazo, particularmente para los niveles socioeconómicos medios”.



En ese sentido, la percepción de que es posible independizarse e iniciar un negocio propio ha disminuido significativamente: solo el 29% de los encuestados en 2024 cree que es posible, en comparación con el 36% registrado en 2023. Asimismo, la posibilidad de prosperar y convertir una empresa pequeña en una grande y exitosa cayó del 34% al 26% en el mismo periodo.



CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES



Un aspecto positivo es la recuperación de la confianza en instituciones clave como Carabineros y las Fuerzas Armadas. En 2024, el nivel de confianza en Carabineros se sitúa en un 43%, mientras que en las Fuerzas Armadas alcanza el 42%.



Este cambio refleja una mayor estabilidad en la percepción pública de estas organizaciones tras los niveles más bajos reportados en los años posteriores al estallido social de 2019, donde la confianza cayó al 17% en Carabineros y al 20% en las Fuerzas Armadas.



Además, la Encuesta Bicentenario UC 2024 revela una sociedad dividida entre quienes priorizan la responsabilidad individual y aquellos que aspiran a un mayor rol del Estado. El 34% de los encuestados considera que cada persona debe preocuparse de su propio bienestar, mientras un 33% aboga por un Estado más protagónico en esta tarea. Sin embargo, el apoyo a la equidad social ha disminuido significativamente, pasando del 53% en 2023 al 49% este año.



En cuanto a las políticas sociales, el 43% de los encuestados cree que todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda estatal, mientras un 33% prefiere que esta se enfoque en los más vulnerables. Además, una amplia mayoría (75%) respalda la apertura de Chile al comercio global, lo que refleja “una perspectiva favorable hacia mayor integración económica internacional”, afirma Francisca Alessandri, investigadora de la Encuesta Bicentenario UC.



INMIGRACIÓN



La inmigración sigue siendo un tema central en la opinión pública. El 88% de los encuestados considera que la cantidad de inmigrantes en Chile es excesiva, aumentando 28 puntos porcentuales respecto al año 2020.



“Esto es transversal a los diversos niveles socioeconómicos, incluso en distintas zonas del país, no solo en las regiones que se concentran los migrantes”, puntualiza Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno UC.



A pesar de esta percepción, el reporte de incidentes negativos con inmigrantes es bajo. Además, el 43% de las personas afirma no sentir temor al transitar por lugares donde habitan migrantes, mientras que la proporción de quienes sí expresaron miedo cayó notablemente en el último año, pasando del 55% al 32%.



Además, el contacto cercano con inmigrantes parece influir positivamente en las percepciones: el 40% de los encuestados mantiene relaciones cercanas con personas migrantes como compañeros de trabajo, vecinos o amigos, y quienes tienen un vínculo más estrecho reportan mejores relaciones con este grupo. No obstante, la asociación de inmigración y aumento de la delincuencia persiste como una preocupación importante.



“Para una eventual regularización masiva, el Gobierno debería previamente detectar quiénes tienen antecedentes, quiénes forman parte de bandas, para evitar que esa eventual regularización masiva sea perjudicial”, dice el académico.