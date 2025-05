Denuncian a la actriz Úrsula Achterberg por tomarse departamento: Llevaría un año viviendo gratis

Una polémica acusación enfrenta la actriz Úrsula Achterberg, recordada por su papel en la teleserie “Fuera de control” (1999), y quien está siendo denunciada por tomarse un departamento en la comuna de La Florida.

En una conversación con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”, la dueña del inmueble, Jeanette Osorio, reveló que la intérprete estaría viviendo gratis en el lugar desde hace más de un año.

La mujer comentó al programa que “a fines de marzo se me acerca una vecina y me pide como favor que les preste el departamento por el fin de semana a su hija y nieta”.

“Cómo sabía que me estaba cambiando de casa y el departamento estaba amoblado y sin moradores, me pareció bien, le dije que no tenía problema, porque yo también soy mamá”, añadió.

Sin embargo, al querer pedir su departamento de vuelta, la actriz nunca se fue del lugar y empezaron a vivir gratis en el departamento.

“Creo que siempre tuvo la intención de quedarse. Me escribió que era su departamento, que la dejara tranquila y no le escribiera más. Estoy perdiendo mi departamento porque no lo puedo vender… Un día fui a abrir y me di cuenta de que ella había cambiado la chapa. Me dio rabia, pena, impotencia”, sostuvo.

En la misma línea, indicó que “en un minuto, fue tanto mi apuro por sacarla, le dije que tenía arrendatarios. La mujer me dijo que ella necesitaba estar con su hija y que podía arrendar, pero nunca firmó un documento, no me pagó ni 10 pesos”.

La propietaria afirmó que Achterberg debe 1 millón 300 mil pesos en gastos comunes. “No puedo hacer nada con una propiedad que yo he pagado. La justicia no me ayuda. He gastado en abogados y trámites. Vivo de allegada, vendí los bienes que tenía”, expresó.

“Yo le diría que se vaya de mi departamento. No me va a pagar. Ha estado un año gratis en mi departamento usando todas mis cosas”, subrayó.

Consignar que en el pasado Achterberg ha protagonizado varias polémicas, incluyendo tres detenciones por robar en diferentes supermercados de la Región Metropolitana, según informó T13.