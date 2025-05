Ministro Cordero valora detención de sospechosos del crimen de matrimonio en Graneros

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llegó este miércoles a la Región de O’Higgins tras conocerse la detención de tres de los eventuales autores materiales del homicidio de Carolina Calleja Lucero y su marido Rodrigo González Aguirre, matrimonio que fue baleado al interior de su parcela en Graneros, la madrugada del 12 de marzo.



Cordero y el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, y el subdirector de Investigación Policial y Criminalística de la PDI, prefecto General Hugo Haeger, entregaron detalles del operativo que permitió la detención de los sujetos.



“Es muy importante, primero para la región y segundo para el país. Cuando este doble homicidio ocurrió, generó no solo conmoción en esta región, sino que en la totalidad del país”, destacó Cordero sobre las detenciones.



El ministro destacó que “el esclarecer policialmente este hecho tiene mucha relevancia para seguir avanzando en la agenda de seguridad en la mesa agrícola de esta región y poder ir distinguiendo las responsabilidades de cada uno”.



Añadió que después del crimen se reunió con el sector agrícola, representantes y empresarios de la región, y con la Sociedad Nacional de Agricultura. Según planteó, ante este caso se conoció que ocurrieron “una serie de ilícitos en distintos lugares y parcelas que no habían sido denunciados”.



“La denuncia es clave, probablemente muchos lo miran desde la perspectiva individual, pero es relevante desde el punto de vista de poder identificar focos de investigación o hechos que puedan estar ocurriendo en un lugar. La segunda es que el sector privado también puede contribuir a generar condiciones de corresponsabilidad en materia de seguridad pública”, enfatizó Cordero.



Consultado por la contratación de extranjeros con residencia irregular para trabajos agrícolas, el secretario de Estado reconoció que “uno de los aspectos que ha impactado distintas comunas de esta región, entre otras a Graneros, es un volumen significativo, de mano de obra, contratada por las faenas mediante un mecanismo de subcontratación que tiene impacto en las comunidades locales y que además de eso genera riesgos de seguridad, entre otras, por ejemplo, los días de pago”.



“Ese tipo de información les ha sido transmitida a cada uno de los miembros de las organizaciones empresariales con las cuales nosotros nos hemos recurrido. Lo que quiero decir con esto es que el sector privado cumple un rol muy relevante en también generar condiciones para la seguridad, y no simplemente demandar a ellas”, sostuvo.



Cordero nsistió en el llamado a denunciar.



“Al parecer el móvil principal de este delito está asociado a robos. Buena parte de los robos que ocurren en el sector agrícola no se denuncian. Esas denuncias son clave con posterioridad para agilizar las investigaciones y los trabajos que desarrolla tanto la Policía de Investigaciones, Carabineros, como el Ministerio Público”, indicó.