Encuesta del comercio: 89% hará regalos navideños y gastará promedio de $125.000

La Navidad es la fecha más importante para el comercio minorista ya que concentra históricamente el 13% de las ventas anuales del retail y supera en cerca de un 40% las ventas promedio de cualquier otro mes.



Además, este período no solo destaca por su relevancia para el sector retail, sino que también juega un papel fundamental en la economía nacional, generando empleo temporal, activando cadenas de valor como la distribución y el transporte y promoviendo ingresos en sectores complementarios.



En un contexto económico desafiante, marcado por la inflación y la incertidumbre, la Navidad se convierte en una oportunidad estratégica para reactivar el consumo. Además, las decisiones de gasto navideño reflejan las expectativas y el estado de confianza de los hogares, siendo un termómetro para proyectar el comportamiento económico del año venidero.



Por lo mismo, la Cámara Nacional de Comercio realizó una encuesta que arrojó que el 89% de los consultados dijo que comprará regalos en esta Navidad y un 11% no lo hará. La difícil situación económica es mencionada por el 74% de aquellos que no comprarán regalos.



Respecto al grupo que sí hará compras navideñas (89%), un 15% de los encuestados dice que sus compras, respecto a cantidad, serán mayores este año, un 46% cree que el número de compras será similar al año pasado y un 39% cree que comprará menos cantidad.



Las principales razones para un menor gasto son la inflación (25%) y la situación económica familiar (20%). También destaca un 18% de los encuestados que gastará menos, debido al panorama de incertidumbre del país y un 18% que dice estar desempleado. Por su parte, 11% menciona tener alto nivel de endeudamiento.



En cuanto al monto que se pretende gastar, se alcanza un promedio de $125.000, con una media de 7,1 regalos por encuestado y se estima un gasto promedio por regalo de $17.702.



Respeto al canal de compra, los resultados dan cuenta de la importancia que siguen teniendo las tiendas físicas, sin perjuicio que se complemente también con el canal digital. Un 37% de los encuestados dice que solo comprará en tiendas físicas y un 52% usará ambos canales. Por su parte, un 11% comprará exclusivamente en el canal online.



Las categorías más demandadas en esta Navidad serán vestuario, con un 92% de encuestados; luego belleza y cuidado personal con 87%; juguetes con 82%, accesorios con 80%, calzado (68%), artículos deportivos con un 66%, entretención con 65% y librería con 61%.



En cuanto a los tiempos, un 48% piensa comprar en la primera quincena de diciembre y un 39% en la segunda de noviembre. Un 14% menciona la primera quincena de noviembre y hay también un 7% que compra días antes de Navidad.