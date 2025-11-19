“Espero que lo pases genial”: Daniel Radcliffe dedica emotiva carta a Dominic McLaughlin, el nuevo “Harry Potter”

El actor británico Daniel Radcliffe, famoso por su papel como “Harry Potter” en la popular saga cinematográfica, dedicó una especial carta a Dominic McLaughlin, el joven intérprete que encarnará al mago en la nueva serie de HBO.

Durante una entrevista en el programa “Good Morning America”, el actor, de actualmente 36 años, reveló que le envió un emotivo mensaje a McLaughlin, para desearle éxito en el proyecto.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, e incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor’”, confesó Daniel.

Además, explicó que conocía a gente que trabaja en la serie, e indicó que McLaughlin le respondió con “un mensaje muy dulce”.

Radcliffe empezó a interpretar a “Harry Potter” a los 11 años, la misma edad que tiene ahora Dominic. El joven actor tendrá como compañeros a Arabella Stanton (“Hermione”) y Alastair Stout (“Ron”), quienes retoman los papeles que encarnaron Emma Watson y Rupert Grint, respectivamente.

En la mencionada entrevista, Radcliffe señaló que “cuando veo las fotos de estos niños parecen muy jóvenes, simplemente los miro y me digo: ‘Oh, es una locura que hiciera eso a esa edad’. Pero también es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando genial”.

La serie, que apunta a ser “una fiel adaptación” de los libros de J.K. Rowling, comenzó su rodaje en julio pasado y su estreno está previsto para el 2027. A la vez, se espera que cada temporada está basada en una de las entregas de la saga,