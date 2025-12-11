Estudiantes de la UC ganaron pasantía en IA con la fintech Global66 y presentaron sus proyectos en evento internacional

La iniciativa llamada “Global Challenge” convocó a más de 500 estudiantes universitarios a nivel nacional con el desafío de resolver a través de la Inteligencia Artificial (IA) problemas reales de la fintech regional Global66.

Este concurso estaba dirigido a jóvenes que estuvieran cursando los últimos tres años de carrera en Chile, Colombia y Argentina. Quince estudiantes de la UC, divididos en 3 grupos, fueron los ganadores de esta primera versión y podrán ser parte de una experiencia inmersiva en la fintech por 3 meses.

El equipo ganador viajó con toda la empresa, para vivir una experiencia en Punta Cana donde pudieron presentar su proyecto y conocer los últimos avances de la compañía y las iniciativas que se están ejecutando y se desarrollarán en IA.

“En Global66 somos fieles creyentes y testigos del impacto de la IA en el negocio. Ya lo ejecutamos en diferentes áreas como Growth o Servicio al Cliente, pero no queríamos que esta iniciativa fuera solamente interna, así que lo abrimos a estudiantes y la recepción fue increíble. Creemos que es una tremenda oportunidad para crear talento y dar “alas” para que los más jóvenes tengan desarrollo de carrera en una empresa que está en plena expansión”,explica Tomás Bercovich, CEO y Cofundador de Global66.

Soluciones innovadoras

Los tres equipos ganadores presentaron soluciones innovadoras que utilizan Inteligencia Artificial para resolver desafíos clave de Global66 en educación financiera, posicionamiento digital y eficiencia operativa.



El equipo Crunch propuso un dashboard de salud financiera dentro de la app que, mediante IA, categoriza gastos, predice comportamientos y entrega recomendaciones simples y personalizadas para transformar la relación de los usuarios con su dinero.

El equipo Explorers, conformado por estudiantes de Singapur que estaban en intercambio en la Universidad Católica de Chile, planteó una estrategia avanzada de posicionamiento web y conversacional basada en Generative Engine Optimization (GEO) que permite que los modelos de IA recomienden activamente a Global66 como solución fintech líder, potenciando visibilidad, adquisición y conversión en todos los mercados.

Finalmente el equipo Juegue planteó un FastTrack IA, una solución para automatizar el onboarding de empresas, validando documentos, extrayendo datos y activando cuentas en minutos, permitiendo escalar operaciones sin sobrecargar al area de Compliance.

Estas iniciativas estarán siendo implementadas por los estudiantes en una pasantía de 3 meses en la empresa, con una remuneración de 1.000 USD mensuales.