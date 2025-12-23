Exestrella infantil de Nickelodeon es captado nuevamente en situación de calle

Luego de viralizarse hace algunos meses un video que lo captó viviendo en situación de calle, Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, fue captado nuevamente en una compleja situación.

Chase, de 36 años, y quien interpretó a Martin Qwerly en la famosa serie “El manual de supervivencia de Ned”, fue visto recientemente en las calles de Riverside, California, con un aspecto visiblemente deteriorado.

En el video, el exactor aparece con ropa sucia y desgastada, y conversa con una mujer que lo reconoce y le pregunta por su pasado.

“¿Actuaste para Disney Channel?”, le consultó la mujer, a lo que él responde: “En Nickelodeon, en Manual de supervivencia escolar de Ned”.

Dicho registro se viralizó rápidamente, y varios usuarios lamentaron la situación en la que se encuentra Tylor actualmente.

Consignar que en septiembre pasado, una usuaria llamada @lethallalli se encontró a Chase en la calle, y en el video del momento, el exintérprete lucía aspecto descuidado y tenía dificultad para hablar.

Posteriormente, diferentes internautas se movilizaron para apoyar al exactor, y en una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, lograron reunir 1.207 dólares para ir en su ayuda.