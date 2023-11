Exmédico de la Casa Blanca declaró que Joe Biden no está apto para ser presidente: “Nos está poniendo en grave peligro”

Los dichos de Ronny Jackson, un exmédico de la Casa Blanca y actual congresista por Texas, tiñeron de polémica la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, Joe Bien, luego de que asegurara que el mandatario no está apto para ejercer como presidente del país “ni física ni cognitivamente”.

Las declaraciones fueron emitidas durante el programa “Sunday Morning Futures”, en medio de las discusiones producto de las futuras elecciones presidenciales, en las que el magnate Donald Trump buscaría nuevamente llegar al poder.

“He cuidado de tres presidentes… así que sé de primera mano lo que supone ser comandante en jefe y jefe de Estado. Es un trabajo agotador, tanto mental como físicamente. Este hombre no puede manejar el trabajo. Nos demuestra cada día que no puede hacer el trabajo, y esto no hará sino empeorar”, apuntó.

“Es increíble lo mucho que ha degenerado durante su mandato. No podemos permitirnos que este hombre siga en el cargo lo que queda de legislatura y otros cuatro años después. Ya nos está poniendo en grave peligro”, agregó.

“Es porque este hombre, aunque quisiera, no puede proporcionar ese liderazgo. Ya no está ni física ni cognitivamente capacitado para el cargo, y alguien de su círculo íntimo tiene que dar un paso al frente y hacérselo saber, y tiene que seguir adelante por la seguridad de este país”, cerró Jackson.