Exministro Ávila dice estar “absolutamente” disponible para liderar RD

El exministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en conversación con La Segunda, admitió su intención de tomar el liderazgo de Revolución Democrática (RD) y sostuvo que ya hay conversaciones en la interna de la colectividad.

“Todo está pasando porque hay que actuar rápido”, señaló.



Ávila respondió que está “absolutamente” disponible para encabezar una lista y liderar el partido, “aunque nunca lo tuve contemplado, porque no tenía intenciones de salir del ministerio. Me interesa volver a situar al partido en la responsabilidad que le corresponde”.



“Hay una combinación de militantes con los que podemos armar una lista, que reúna a quienes hemos estado en el Gobierno, en la sociedad civil y en el mundo municipal. Es el momento de hacer que las distintas tendencias se encuentren (…) perfectamente podemos armar una lista única”, añadió.



El exministro aseguró que “somos un partido de 10 años, fundador del Frente Amplio y con una historia muy sólida de posicionamiento político. Entonces, vernos disminuidos en el gabinete, que es lo que se tiende a leer, aunque yo no lo entiendo así. Creo en la tesis del nuevo aire, que el nuevo diseño responde a compromisos con las demandas ciudadanas”.



Sobre el objetivo de asumir la presidencia del partido, manifestó que “RD ha tenido que enfrentar una serie de dificultades muy complejas, y el tratamiento político y comunicacional del caso desde el mismo partido no ha sido el adecuado, porque se instala la idea, más aún con la salida de Giorgio Jackson, de ser responsables de algo, como si todos los militantes de RD estuviésemos involucrados en casos de corrupción. Y eso no ha sido así”.



“Hasta el minuto ningún militante se ha quedado con 100 pesos, porque ni siquiera sabemos todavía los alcances de Democracia Viva, sin perjuicio de que lo condenamos profundamente y hemos dicho que esa no es la manera de gestionar los recursos del Estado”, indicó.



Otro de los temas que abordó el exsecretario de Estadio fueron las fundaciones que son investigadas por las fiscalías involucran a militantes o cercanos a la colectividad.



Ante esto, fue claro en apuntar que “RD no es un partido que haya nacido para defraudar al Estado. Eso es lo primero que hay que hacer: enmarcar los bordes de esto con mucha claridad, y es una tarea comunicacional fundamental”.