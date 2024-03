Expogame celebrará sus 10 años con la invitación de reconocido actor de “The Last of Us”

Expogame volverá nuevamente a la Estación Mapocho para conmemorar sus 10 años de vida y lo hará a lo grande, puesto que, para esta edición, contará con un importante actor de la serie y videojuego homónimo, “The Last of Us”.

La feria especializada en cultura geek se realizará el próximo viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre en la Estación Mapocho y las entradas ya se encuentran a la venta a través del servicio de Puntoticket.

Para esta décima edición, Expogame, que reúne a los fanáticos de los videojuegos, animé, cine y series de televisión, contará con la participación estelar del actor Troy Baker, reconocido por dar vida, a través de los movimientos y la voz, a “Joel Miller”, uno de los personajes principales del juego de Naughty Dog.

En la serie de HBO, Baker participó en el episodio “When We Are in Need”, donde interpretó a “James” y compartió set con el chileno Pedro Pascal.

En el esperado evento también estará presente el actor japonés-estadounidense Daisuke Tsuji, quien dio voz a “Jin Sakai” en el videojuego exclusivo de Playstation, “Ghost of Tsushima”.

