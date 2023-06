Exseleccionada sueca revela que la FIFA las obligó a someterse a un examen genital para disputar un Mundial

Un verdadero escándalo generaron los dichos de la exjugadora sueca, Nilla Fischer, que en su autobiografía recién publicada, reveló que previo al Mundial de Alemania 2011, la FIFA obligó a todas las futbolistas a someterse a un examen genital para comprobar que eran mujeres.

La exseleccionada de Suecia explicó en su libro “No dije ni la mitad”, que esta medida se basó en los rumores de que habían hombres en la lista de Guinea Ecuatorial para la cita planetaria.

“Cuando me enteré de la sorprendente exigencia, eché humo. En medio de un Mundial, los peces gordos de la FIFA quieren que mostremos nuestros genitales. Nos informaron de que los próximos días no nos afeitáramos ‘allí abajo’ y que luego se lo enseñásemos al médico. Nadie lo entiende, pero hacemos lo que nos piden y nos preguntamos qué está pasando”, expresó.

Fischer calificó la experiencia como “desagradable” y “humillante“. Asimismo, detalló que el test fue llevada a cabo por una fisioterapeuta, mientras un médico se colocaba de espaldas.

En declaraciones ofrecidas a algunos medios locales, la exfutbolista de 38 años indicó que “la forma en la que se hizo fue excesiva. Creo que fue por eso que ninguna de las jugadoras lo ha contado hasta ahora. (…) Como escribo en el libro, no fue nada agradable“.

El médico de la selección sueca en ese entonces, Mats Börjesson, confirmó los hechos. No obstante, sostuvo que “la FIFA no hace estas cosas con mala fe. El deporte ha tratado de hacer justicia con las chicas, para que no sea necesario entrenarte toda una vida y entonces te encuentres con algo que es una ventaja absurda”.